Бабанов в аэропорту Шереметьево, он уже прошел паспортный контроль

Политик должен прилететь в Бишкек в 14.40.

Омурбек Бабанов сейчас находится в аэропорту Шереметьево в Москве. Как сообщили VB.KG в партии "Республика" он уже прошел паспортный контроль и ожидает посадки на самолет.

Политик должен прилететь в Бишкек в 14.40.

Напомним, накануне основатель партии "Республика", бывший кандидат в президент Омурбек Бабанов заявил, что не может сидеть в стороне, когда на родине происходят такие волнения.