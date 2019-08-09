Бабанов в аэропорту Шереметьево, он уже прошел паспортный контроль

Политик должен прилететь в Бишкек в 14.40.
Омурбек Бабанов сейчас находится в аэропорту Шереметьево в Москве. Как сообщили VB.KG в партии "Республика" он уже прошел паспортный контроль и ожидает посадки на самолет.
Политик должен прилететь в Бишкек в 14.40.
Напомним, накануне основатель партии "Республика", бывший кандидат в президент Омурбек Бабанов заявил, что не может сидеть в стороне, когда на родине происходят такие волнения.
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