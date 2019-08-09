Акорда считает происходящее в Кыргызстане «внутренним делом» страны

Атамбаев был задержан 8 августа и отправлен в ГКНБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает «внутренним делом» Кыргызстана события в этом соседнем государстве, где 8 августа задержан бывший экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, в результате которой погиб человек и десятки получили ранения.
Об этом заявил в сообщении в Facebook’e пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали. В сообщении пресс-секретаря говорится также, что Токаев «внимательно следит» за развитием ситуации в Кыргызстане и надеется на скорейшую нормализацию обстановки «на основе действующего закона».
Вечером 7 августа силовики пришли к дому Атамбаева в селе Кой-Таш, чтобы доставить бывшего президента на допрос по уголовному делу, однако натолкнулись на жесткое сопротивление. Спецназ покинул село ранним утром 8 августа. Во время спецоперации один сотрудник спецназа погиб, более полсотни человек получили ранения.
Министерство здравоохранения сообщило, что в столкновениях получили ранения 52 человека, включая 15 милиционеров. 20 человек госпитализированы.
8 августа Атамбаев выступил с видеообращением по телеканалу «Апрель» и назвал попытку его задержания незаконной и противоречащей Конституции. Атамбаеву в Кыргызстане предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и незаконном обогащении в период, когда он возглавлял страну в 2011–2017 годах. Атамбаев отвергает обвинения и называет это дело политически мотивированным. Атамбаев был задержан 8 августа и отправлен в ГКНБ.
Атамбаев в бытность президентом Кыргызстана осенью 2017 года обрушился с критикой на казахстанские власти. Он обвинил руководство Казахстана в попытке вмешаться во внутренние дела Кыргызстана и назвал тогдашнего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева «престарелым диктатором». После этого на границе двух стран образовались огромные пробки из грузовых машин, казахстанская сторона ужесточила досмотр, обвинив кыргызстанских перевозчиков в несоблюдении правил перевозки грузов.
Казахстанские официальные лица, в том числе Касым-Жомарт Токаев, на тот момент спикер сената парламента, раскритиковали Атамбаева. Тот в ответ назвал их «денщиками на службе у своего начальника».
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