Бабанов: Это противостояние, может привести к еще худшим последствиям

Омурбек Бабанов призвал действующего и бывшего президентов остановить кровопролитие. Свой призыв он опубликовал на странице в «Фейсбук».

Омурбек Бабанов призвал действующего и бывшего президентов остановить кровопролитие. Свой призыв он опубликовал на странице в «Фейсбук».

«Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые Сооронбай Шарипович, Алмазбек Шаршенович. В нашем Кыргызстане опять происходит трагическое событие! Призываю действующего президента Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева остановить противостояние между людьми и органами правопорядка!

Вся ответственность за происходящее все равно лежит на власти, к сожалению, есть жертвы. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить продолжения конфликта — он вышел за рамки личностного и перерастает в гражданское противостояние. Это надо пресечь!

Наш народ никогда не простит Акаева за кровопролитие в 2002 году в Аксы и Бакиева за кровопролитие в 2010 году в Таласе и Бишкеке! Надо остановить трагические события, страдают простые люди!

Люди в Кой Таше и сотрудники спецназа – это наши же граждане, наши сыновья, дочери, сестры и братья! Нельзя толкать их вперед на смерть и рушить их судьбы!

Это противостояние, может привести к еще худшим последствиям! Нельзя жертвовать нашим народом ради собственных интересов! Ни одна должность не стоит капли крови.

Я не смог приехать на Родину к моему народу в апреле, только когда мы до конца осознали, что провокации будут и будут жертвы среди моих сограждан. А сейчас читаю новости, и душа разрывается … Как такое могли допустить?! Призываю вас обоих, остановите и остановитесь!!! Ради спокойствия и сохранности нашей страны, наших братьев и сестер!

Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации. Нужно прекратить спецоперацию!

Надеюсь на благоразумие властей! Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Пусть Всевышний дарует нашему народу мир, а сыновьям народа – терпение», – говорится в сообщении.

Напомним, операция по задержанию экс-президента началась накануне около 20:00. В течение пяти часов сторонники Атамбаева держали оборону и задержания удалось избежать. В итоге бойцы спецназа ГКНБ были вынуждены отступить. Часть сумела скрыться в темноте и уйти, остальные сложили оружие.

В ходе операции пострадали около 47 человек. Погиб член спецназа. В ГКНБ утверждают, что стреляли резиновыми пулями, однако сторонники предоставили доказательства того, что силовики использовали огнестрельное оружие.

Источник: "Кабарлар"