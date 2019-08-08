Бабанов: Это противостояние, может привести к еще худшим последствиям

Омурбек Бабанов призвал действующего и бывшего президентов остановить кровопролитие. Свой призыв он опубликовал на странице в «Фейсбук».
Омурбек Бабанов призвал действующего и бывшего президентов остановить кровопролитие. Свой призыв он опубликовал на странице в «Фейсбук».
«Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые Сооронбай Шарипович, Алмазбек Шаршенович. В нашем Кыргызстане опять происходит трагическое событие! Призываю действующего президента Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева остановить противостояние между людьми и органами правопорядка!
Вся ответственность за происходящее все равно лежит на власти, к сожалению, есть жертвы. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить продолжения конфликта — он вышел за рамки личностного и перерастает в гражданское противостояние. Это надо пресечь!
Наш народ никогда не простит Акаева за кровопролитие в 2002 году в Аксы и Бакиева за кровопролитие в 2010 году в Таласе и Бишкеке! Надо остановить трагические события, страдают простые люди!
Люди в Кой Таше и сотрудники спецназа – это наши же граждане, наши сыновья, дочери, сестры и братья! Нельзя толкать их вперед на смерть и рушить их судьбы!
Это противостояние, может привести к еще худшим последствиям! Нельзя жертвовать нашим народом ради собственных интересов! Ни одна должность не стоит капли крови.
Я не смог приехать на Родину к моему народу в апреле, только когда мы до конца осознали, что провокации будут и будут жертвы среди моих сограждан. А сейчас читаю новости, и душа разрывается … Как такое могли допустить?! Призываю вас обоих, остановите и остановитесь!!! Ради спокойствия и сохранности нашей страны, наших братьев и сестер!
Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации. Нужно прекратить спецоперацию!
Надеюсь на благоразумие властей! Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Пусть Всевышний дарует нашему народу мир, а сыновьям народа – терпение», – говорится в сообщении.
Напомним, операция по задержанию экс-президента началась накануне около 20:00. В течение пяти часов сторонники Атамбаева держали оборону и задержания удалось избежать. В итоге бойцы спецназа ГКНБ были вынуждены отступить. Часть сумела скрыться в темноте и уйти, остальные сложили оружие.
В ходе операции пострадали около 47 человек. Погиб член спецназа. В ГКНБ утверждают, что стреляли резиновыми пулями, однако сторонники предоставили доказательства того, что силовики использовали огнестрельное оружие.
Источник: "Кабарлар"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!