Трагедия в Кой-Таше - начало утраты кыргызской государственности - эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. По словам эксперта, президент КР, при согласии ЖК КР, должен ввести чрезвычайное положение в Аламединском районе Чуйской области.

Своим видением об общественно-политической ситуации в стране поделился общественный деятель Расул Умбеталиев.

- Национальная трагедия заключается не только гибели заместителя командира спецподразделения ГКНБ, большого количества раненных и пострадавших, но в появлении на территории Кыргызстана очагов общественно-региональной напряженности, с элементами неподчинения центральной государственной власти и невыполнения Конституции и законов КР.

Преступное бездействие и халатное отношение к выполнению прямых должностных обязанностей высокопоставленных чиновников, привели к резонансным скандальным событиям, при активном участи жителей Иссык-Кульской и Нарынской областей, когда они выступили и выступают против разработки уранового месторождения Таш-Булак и золоторудного месторождения Солтон-Сары. Неспособность и неумение правительства своевременно проводить профилактические мероприятия и мгновенно реагировать на отдельные общественно значимые проблемы и задачи гражданского общества, приводит к обострению и углублению кризисных ситуаций политической, экономической и социальной обстановки в Кыргызстане.

8 августа 2019 г. Генеральная прокуратура КР возбудила уголовные дела по инциденту в Кой-Таше, по статьям «массовые беспорядки», «убийство», «захват заложников».

Главному надзорному органу КР необходимо возбудить уголовные дела на руководителей МВД и ГКНБ, за невыполнение спецоперации в Кой-Таше, повлекшие человеческие жертвы с большими количеством раненых и пострадавших и в оставлении бойцов спецназа ГКНБ в заложниках. “Настоящие” сотрудники элитных подразделений специальных операций в “плен” не сдаются. А они лежат на диванах, распустили “чимкирики”, плачут и рыдают, потерявшие каски, военное обмундирование, именное оружие, а самое главное предавшие честь и совесть офицерского мундира.

Президент КР, при согласии ЖК КР, должен ввести чрезвычайное положение в Аламединском районе Чуйской области.

Необходимо срочно отправить в отставку правительство и привлечь к уголовной ответственности руководителей правоохранительных органов и спецслужб, за обострение политической обстановки, за углубление противостояния гражданского общества действующей власти.

Это правительство должно было уйти в отставку, сразу после резонансно- скандального “бажагейт” и разработки уранового месторождения “Таш-Булак”.

Спецслужбам КР необходимо принять во внимание и перенять опыт работы секретной службы Израиля “Моссад”. Когда всего три сотрудника органа нацбезопасности, приводят на родину преступников Израильского государства, с любой точки земного шара.

Экс-президент КР Алмазбек Атамбаев должен и обязан выполнять все законы КР, которые он сам и подписывал. Негоже, экс-главе государства КР “прятаться” за “спинами” женщин, стариков и детей. Многие граждане Кыргызстана были свидетелями, как “сверкали пятки” у экс-президента, когда начался штурм территории домовладения Алмазбека Атамбаева.

В Кыргызстане должна действовать и выполняться Конституция КР, Законы КР, УК КР, УПК КР.

Когда центральная власть, неспособна функционировать в правовом русле и принимать оперативные адекватные решения и действия, важных национальных стратегических проблем и задач, когда государственные органы не умеют и не хотят управлять собственным народом, когда гражданское общество создает народные штабы, по неповиновению и неподчинению действующим органам государственной власти-то наступает начало потери кыргызской государственности.

“Когда верхи не могут управлять, а низы не хотят, чтобы они управляли” наступает очень сложная политическая обстановка. Может, привлечь активных членов гражданского общества, в решении Кой-Ташской проблемы.

А ведь, многие граждане КР, прекрасно знают “выходки” и неадекватные решения и действия экс-президента КР. Алмазбек Атамбаев просто так “не успокоится”.