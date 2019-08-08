Атамбаев живым щитом использовал женщин и детей – ГКНБ опровергает заявление Ф.Ниязова

Фарид Ниязов хочет переложить ответственность за гибель сотрудника спецназа и произошедшее на правоохранительные органы, сообщает ГКНБ.

На заявление, распространенное в СМИ Ф.Ниязовым, ГКНБ сообщает следующее: во-первых, в ходе проведения спецоперации бойцами спецназа применялись резиновые пули и спецсредства.

Во-вторых, сотрудники спецназа получили огнестрельные ранения боевыми патронами, выпущенными со стороны дома Атамбаева, о чем свидетельствует характер полученных ран, где один из бойцов скончался в больнице. В-третьих, информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью.

Также необходимо отметить, что сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали женщин и детей.

«Данное заявление Ф.Ниязова можно расценивать как попытку переложить ответственность за гибель сотрудника и произошедшее на правоохранительные органы, которые действовали строго в соответствии с законом», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента, в результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения. В крайне тяжелом состоянии (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени) в больнице находится глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. 6 спецназовцев взяты в заложники сторонниками Атамбаева.

Источник - Кабар