Атамбаев живым щитом использовал женщин и детей – ГКНБ опровергает заявление Ф.Ниязова

Фарид Ниязов хочет переложить ответственность за гибель сотрудника спецназа и произошедшее на правоохранительные органы, сообщает ГКНБ.
На заявление, распространенное в СМИ Ф.Ниязовым, ГКНБ сообщает следующее: во-первых, в ходе проведения спецоперации бойцами спецназа применялись резиновые пули и спецсредства.
Во-вторых, сотрудники спецназа получили огнестрельные ранения боевыми патронами, выпущенными со стороны дома Атамбаева, о чем свидетельствует характер полученных ран, где один из бойцов скончался в больнице. В-третьих, информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью.
Также необходимо отметить, что сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали женщин и детей.
«Данное заявление Ф.Ниязова можно расценивать как попытку переложить ответственность за гибель сотрудника и произошедшее на правоохранительные органы, которые действовали строго в соответствии с законом», - говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента, в результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения. В крайне тяжелом состоянии (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени) в больнице находится глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. 6 спецназовцев взяты в заложники сторонниками Атамбаева.
Источник - Кабар
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