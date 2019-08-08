Чынара Джакыпова о ситуации вокруг Атамбаева: Парламент должен самораспуститься

Видный общественный деятель Чынара Джакыпова высказала свое мнение относительно ситуации с Атамбаевым.

Свое видение она опубликовала на странице в «Фейсбук».

«Ни один из бывших и настоящих политиков в КР не может претендовать на безусловное лидерство. Ни один. Противостояние – путь в никуда. В стране нет НИ ОДНОГО влиятельного общественного деятеля, включая религиозников, к чьему бы мнению прислушались противоборствующие стороны. Об этом парламенте надо забыть, не апеллировать к нему, и ничего хорошего от него не ждать.

Действующему президенту надо было сбалансировать ситуацию АША-РАИМ. Но один отпущен, второй — в осаде, а сам СШЖ — в растерянности.

Что можно сделать?

1. Отправить правительство в отставку;

2. Парламент должен самораспуститься;

3. Действующему президенту перестать бояться своего окружения, и назначить кризисных менеджеров нового поколения, способных справляться со складывающейся ситуацией. Может тогда и досидит до конца своего срока;

4. Сделать все для прихода в ЖК новых молодых политических сил. Если для этого надо поменять правила выборного процесса, то сделать и это;

5. Новому поколению, радеющему за страну, выйти из виртуального мира и начать активно работать друг с другом. Ваши твиты и посты должны обрести реальные действия. Не упускайте драгоценное время. Настало время не для митингов в лентах, а для серьезной мозговой работы.

Если все закончится только воплями в социальных сетях, то грош цена всем вашим заявлениям. Пришло ваше время, а наше ушло. Будьте достойны своей прекрасной Родины…», – говорится в сообщении.

Напомним, операция по задержанию экс-президента началась накануне около 20:00. В течение пяти часов сторонники Атамбаева держали оборону и задержания удалось избежать. В итоге бойцы спецназа ГКНБ были вынуждены отступить. Часть сумела скрыться в темноте и уйти, остальные сложили оружие.

В ходе операции пострадали около 47 человек. Погиб член спецназа. В ГКНБ утверждают, что стреляли резиновыми пулями, однако сторонники предоставили доказательства того, что силовики использовали огнестрельное оружие.

Knews