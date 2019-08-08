Токаев следит за ситуацией в Кыргызстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев следит за ситуацией в Кыргызстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона", - сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали корреспонденту редакции.

Вечером 7 августа спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В итоге 43 человека получили ранения, один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

Источник - Тengrinews.kz