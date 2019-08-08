Кризис в Бишкеке. Алмазбек Атамбаев объявляет бессрочный митинг

Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил журналистам, что готов отпустить сотрудников спецназа ГКНБ.

Об этом передает корреспондент 24.kg с места событий.

Бывший глава государства заявил, что силовики, взятые в заложники, попросили у него прощения.

«Сотрудники спецназа попросили прощения. Они тоже чьи-то дети, и я понимаю это. Большее число раненых мы вывезли еще вчера. Сейчас здесь остаются шесть человек, но мы их отпустим. Я не баран, которому Жээнбеков поведет глотку резать», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Он также отметил, что сегодня начнется бессрочный митинг.

«Мы начнем его на «Форуме» где-то в 16.00. Мы выйдем на митинг, чтобы нас не считали за баранов. Вчера была попытка захвата, власть поворачивается в другую сторону. Вооруженным в этом комплексе был только Атамбаев. Генпрокурор прикидывается или не знает законов — мой дом находится под госохраной до решения суда, и сюда не имеют права врываться силовики», — сказал Алмазбек Атамбаев.



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