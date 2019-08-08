Парламент сегодня соберется на внеочередное заседание – вице-спикер

Жогорку Кенеш сегодня соберется на внеочередное заседание. Об этом агентству сообщила вице-спикер Аида Касымалиева.

По ее словам, уже собрано 30 подписей депутатов. Предварительно парламент соберется в 14:00», - сообщила Касымалиева.

Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате этого погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения.

Источник - КАБАР