Парламент сегодня соберется на внеочередное заседание – вице-спикер

Жогорку Кенеш сегодня соберется на внеочередное заседание. Об этом агентству сообщила вице-спикер Аида Касымалиева.
По ее словам, уже собрано 30 подписей депутатов. Предварительно парламент соберется в 14:00», - сообщила Касымалиева.
Напомним, вчера вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников экс-президента. В результате этого погиб 22-летний спецназовец и более 40 человек получили ранения.
Источник - КАБАР
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