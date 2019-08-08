Феликс Кулов: Силовики, которые организовали спецоперацию, серьезно подставили президента Жээнбекова

Это просто бездарные действия силовиков, считает генерал-лейтенант Ф.Кулов

Экс-премьер-министр и бывший глава МНБ (ныне ГКНБ) генерал-лейтенант Феликс Кулов прокомментировал спецоперацию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что спецоперации такого рода не проводятся в темное время суток.

«Это просто бездарные действия силовиков. Все нужно было делать на рассвете. При этом у них должна была быть полная информация о том, что происходит на объекте, чтобы исключить жертвы. Мне очень жалко ребят, которые попали в эту ситуацию», — сказал Кулов.

По его словам, он крайне удивлен тем фактом что захват производили спецслужбы.

«Если Атамбаев проходит как свидетель, то соответственно и действия должны проводить милиционеры. И для его привода можно и нужно совершать иные действия, а не вооруженную операцию. При этом принудительный привод по закону нельзя поводить в вечернее время. Тут возникает много нюансов. В случае если экс-президента хотели задержать как обвиняемого, то ему должны их предъявить, а уж потом задерживать», — сказал ветеран спецслужб.

Он считает, что здесь президента Жээнбекова серьезно подставили те силовики, которые организовали спецоперацию пока глава государства находился в отпуске.

«Очевидно кто-то хотел выслужиться. В этой ситуации ГКНБ должно четко дать официальное разъяснение. Президент объявил о созыве заседании Совета безопасности, но кроме того считаю, что и парламент должен завершить каникулы и провести внеочередное заседание ЖК. Также мэрия Бишкека должно созвать городских депутатов и организовать соответствующие мероприятия. Все это необходимо чтобы обеспечить безопасность в стране и не допустить беспорядков», — сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что власть сейчас должна себя показать и вернуть ситуацию в правовое поле.

Напомним, операция по задержанию экс-президента началась накануне около 20:00. В течение пяти часов сторонники Атамбаева держали оборону и задержания удалось избежать. В итоге бойцы спецназа ГКНБ были вынуждены отступить. Часть сумела скрыться в темноте и уйти, остальные сложили оружие.

В ходе операции пострадали около 47 человек. Погиб член спецназа. В ГКНБ утверждают, что стреляли резиновыми пулями, однако сторонники предоставили доказательства того, что силовики использовали огнестрельное оружие.

Источник - Knews