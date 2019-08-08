Омурбек Бабанов: Ни одна должность не стоит капли крови...

Бишкек, “Саясат.kg”. Обращение лидера партии “Республика” Омурбека Бабанова к кыргызстанцам.

Лидер партии “Республика” Омурбек Бабанов выступил с обращением к народу Кыргызстана и к бывшим и нынешним президентам. Ниже приводим текст обращения:



Уважаемые кыргызстанцы,

Уважаемые Сооронбай Шарипович,

Алмазбек Шаршенович,

В нашем Кыргызстане опять происходит трагическое событие! Призываю действующего президента Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева остановить противостояние между людьми и органами правопорядка!

Вся ответственность за происходящее все равно лежит на власти, к сожалению, есть жертвы. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить продолжения конфликта - он вышел за рамки личностного и перерастает в гражданское противостояние. Это надо пресечь!

Наш народ никогда не простит Акаева за кровопролитие в 2002 году в Аксы и Бакиева за кровопролитие в 2010 году в Таласе и Бишкеке! Надо остановить трагические события, страдают простые люди!

Люди в Кой Таше и сотрудники спецназа – это наши же граждане, наши сыновья, дочери, сестры и братья! Нельзя толкать их вперед на смерть и рушить их судьбы!

Это противостояние может привести к еще худшим последствиям!

Нельзя жертвовать нашим народом ради собственных интересов!

Ни одна должность не стоит капли крови.

Я не смог приехать на Родину к моему народу в апреле, только когда мы до конца осознали, что провокации будут и будут жертвы среди моих сограждан.

А сейчас читаю новости, и душа разрывается ...

Как такое могли допустить?!

Призываю вас обоих, остановите и остановитесь!!!

Ради спокойствия и сохранности нашей страны, наших братьев и сестер!

Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации.

Нужно прекратить спецоперацию!

Надеюсь на благоразумие властей!

Выражаю соболезнования родным и близким погибшего.

Пусть Всевышний дарует нашему народу мир, а сыновьям народа – терпение.

С уважением,

Омурбек Бабанов