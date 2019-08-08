Омурбек Бабанов: Ни одна должность не стоит капли крови...

Бишкек, “Саясат.kg”. Обращение лидера партии “Республика” Омурбека Бабанова к кыргызстанцам.
Лидер партии “Республика” Омурбек Бабанов выступил с обращением к народу Кыргызстана и к бывшим и нынешним президентам. Ниже приводим текст обращения:
Уважаемые кыргызстанцы,
Уважаемые Сооронбай Шарипович,
Алмазбек Шаршенович,
В нашем Кыргызстане опять происходит трагическое событие! Призываю действующего президента Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева остановить противостояние между людьми и органами правопорядка!
Вся ответственность за происходящее все равно лежит на власти, к сожалению, есть жертвы. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить продолжения конфликта - он вышел за рамки личностного и перерастает в гражданское противостояние. Это надо пресечь!
Наш народ никогда не простит Акаева за кровопролитие в 2002 году в Аксы и Бакиева за кровопролитие в 2010 году в Таласе и Бишкеке! Надо остановить трагические события, страдают простые люди!
Люди в Кой Таше и сотрудники спецназа – это наши же граждане, наши сыновья, дочери, сестры и братья! Нельзя толкать их вперед на смерть и рушить их судьбы!
Это противостояние может привести к еще худшим последствиям!
Нельзя жертвовать нашим народом ради собственных интересов!
Ни одна должность не стоит капли крови.
Я не смог приехать на Родину к моему народу в апреле, только когда мы до конца осознали, что провокации будут и будут жертвы среди моих сограждан.
А сейчас читаю новости, и душа разрывается ...
Как такое могли допустить?!
Призываю вас обоих, остановите и остановитесь!!!
Ради спокойствия и сохранности нашей страны, наших братьев и сестер!
Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации.
Нужно прекратить спецоперацию!
Надеюсь на благоразумие властей!
Выражаю соболезнования родным и близким погибшего.
Пусть Всевышний дарует нашему народу мир, а сыновьям народа – терпение.
С уважением,
Омурбек Бабанов
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