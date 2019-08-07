Политики обвинили Сооронбая Жээнбекова в скрытой поддержке Алмазбека Атамбаева

Члены Гражданского союза по реабилитации политзаключенных Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов и другие требуют ареста Алмазбека Атамбаева.

Они выступили с открытым обращением к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Называющие себя политзаключенными отмечают, что «в течение последних почти двух лет нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков проводит политику очищения и обновления».

«За это время достоянием общественности стали чудовищные размеры коррупции во время правления бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, а также многочисленные факты его преступных деяний во вред интересам кыргызского народа и государства совместно со своими приближенными, как оказалось, нечистоплотными кадрами. Мы отмечаем, что Сооронбай Жээнбеков поставил интересы Родины выше, чем коварные и эгоистические интересы своего бывшего покровителя и друга. Новая политика президента решительно поддержана нынешним Жогорку Кенешем, депутаты которого совершили исторический поступок, лишив Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента», — говорится в обращении.

Однако, по мнению авторов обращения, в последнее время происходят нелогичные, непонятные действия со стороны правоохранительных органов страны.

Политика президента, поддержанная парламентом, тормозится и бойкотируется органами, руководителями которых являетесь вы. - Из обращения политзаключенных к Сооронбаю Жээнбекову



Политзаключенные напоминают, что «допущены побеги из страны Аскарбека Шадиева, подозреваемого в коррупции по модернизации ТЭЦ, и Бусурманкула Табалдиева, подозреваемого в освобождении криминального преступника Азиза Батукаева».

«Полагаем, что вы здесь действуете в интересах бывшего президента. Далее, почему из шести пунктов обвинений против Атамбаева, выдвинутых депутатской комиссией Жогорку Кенеша, вы исключили главные обвинения — по узурпации государственной власти и гонению политических заключенных? Ответ очевиден, это тайная поддержка вами Алмазбека Атамбаева, чтобы значительно облегчить его ответственность перед народом, Родиной. Почему, несмотря на наличие достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности, вы до сих пор не решаетесь на арест Атамбаева?» — задают вопрос главе государства политзаключенные.

Мы вынуждены констатировать истину — вы скрытно на стороне Атамбаева и готовы поддержать его, если конфронтация примет открытую форму! -Из обращения политзаключенных к Сооронбаю Жээнбекову



Политзаключенные считают, что, почувствовав и уверовав в поддержку президента, при полном попустительстве последнего, Атамбаев практически образовал государство в государстве — так называемую Кой-Ташскую Народную Республику.

«Он наплевательски относится к Конституции и законам Кыргызской Республики. Полностью игнорирует ваши «любезные» приглашения на допрос. Вначале многим казалось, что все это показатель вашего непрофессионализма и бессилия. Но сегодня совершенно очевидно: весь этот политический спектакль — результат вашей замаскированной поддержки обнаглевшего, ставящего себя выше законов Кыргызской Республики бывшего президента», — говорится в обращении политзаключенных.

Они не исключают, что «осенью Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками совершит государственный переворот в стране». «Если осенью в Кыргызстане произойдут массовые беспорядки с тяжелыми последствиями, которые, возможно, приведут к потере суверенитета страны, то главными виновниками окажетесь вы, как саботировавшие политику Сооронбая Жээнбекова и своевременно не предотвратившие глубокий политический кризис», — обращаются политзаключенные к руководителям силовых структур. И призывают их возбудить уголовное дело против Алмазбека Атамбаева и немедленно арестовать его.



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