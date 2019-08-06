Чолпон Джакупова: Алмазбек Атамбаев сам неоднократно нарушал законы…

Бишкек, “Саясат.kg”. “Алмаз Шаршенович сам неоднократно нарушал законы. Поэтому я не удивлена тому, что он не подчиняется сейчас закону”,- заявила экс-депутат Ч.Джакупова.

“Вся же проблема заключается в том, что противоречивое законодательство на практике ведет к таким нехорошим, негативным политическим последствиям.

Возможно Атамбаев, наконец, наберется мужества и подчинится требованиям законодательства и не побоится пойти в правоохранительные органы.

Он же создавал всю эту систему сам и все время на все реплики отвечал, что мы правовое государство.

На самом деле вот эту правовую ситуацию создал он.

Он говорил, что судебную реформу замечательно проводил, что он очистил судебную систему от коррупционеров и воров.

Он же об этом декларировал, пускай теперь идет и подчиняется, чего он боится?

Его же пока в качестве свидетеля вызывают.

Он же декларировал это или он должен набраться мужества и сказать: “Я породил уродца (правоохранительную и судебную систему), поэтому я этого уродца боюсь”.

Потому что я ее в свое время подминал под себя, и знаю, как она на самом деле работает.

Либо другая сторона должна, наконец, набраться мужества и пойти дальше”,- написала Джакупова на своей странице в Фейсбук.