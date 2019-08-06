Отдельные сотрудники Генпрокуратуры игнорируют требования судебных вердиктов - аппарат Омбудсмена

Бишкек, “Саясат.kg”. Омбудсмен КР призывает Генеральную прокуратуру КР рассмотреть ответственность сотрудников, допустивших нарушения и вернуться в правовое русло.

В аппарат Омбудсмена КР поступают жалобы о том, что отдельными сотрудниками органов прокуратуры игнорируются и не исполняются вступившие в законную силу судебные акты. Примером этого является судебный акт по делу С.Фищенко.

Следует отметить, что по делу С.Фищенко с просьбой взять под свой личный контроль к Омбудсмену обратилась Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова Т.Н.

Также с заявлением обратились адвокаты в интересах гражданина Российской Федерации Фищенко Сергея Викторовича, находящегося в СИЗО № 1 г. Бишкек, который объявил голодовку в знак протеста незаконным действиям следователя следственного управления (СУ) ГСБЭП при ПКР А.Сабирова, а также по фактам противоправных действий, допущенных со стороны отдельных работников Генеральной прокуратуры КР по неисполнению ими постановлений судов двух инстанций о передаче по подследственности уголовного дела в отношении С.Фищенко из Следственного управления ГСБЭП в Следственную службу МВД КР.

В частности, 26.03.2019 года Генеральной прокуратурой КР уголовное дело №288-16-0029 было передано в СС МВД КР, однако через три дня 29.03.2019 года Генеральная прокуратура заново истребовало это же дело и направила на расследование в ГСБЭП при ПКР.

В последующем, стороной защиты С.Фищенко данное действие Генеральной прокуратуры КР было обжаловано в Октябрьский районный суд г.Бишкек, который своим постановлением от 8 апреля 2019 года признал незаконными действия Генеральной прокуратуры КР по передаче уголовного дела №288-16-0029 по подследственности из СС МВД КР в СУ ГСБЭП при ПКР.

Также в дальнейшем, определением судебной коллегии Бишкекского городского суда от 25 апреля 2019 года вышеуказанное постановление следственного судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек от 8 апреля 2019 года было оставлено в силе.

В соответствии с ч.1 ст. 100 Конституции, вступившие в законную силу акты судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов (в том числе и Генеральной прокуратуры КР), должностных лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

При таких обстоятельствах, на основании вышеуказанного постановления Октябрьского районного суда г. Бишкек от 8 апреля 2019 года материалы уголовного дела №288-16-0029 должны были быть переданы из СУ ГСБЭП при ПКР в СС МВД КР, однако этого сделано не было.

Более того, (в период действия постановления Октябрьского районного суда г. Бишкек от 8 апреля 2019 года) следователь ГСБЭП при ПКР А. Сабиров завершил досудебное производство и передал соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру КР. После чего, 16 апреля 2019 года заместителем Генерального прокурора КР Н. Дардановым был подписан обвинительный акт и 17 апреля 2019 года обозначенное уголовное дело было передано в Первомайский районный суд г. Бишкек.

Таким образом, со стороны отдельных работников Генеральной прокуратуры КР были допущены нарушения требований ч.5. ст. 255 УПК КР и ч.1 ст. 100 Конституции КР, выраженных в неисполнении (игнорировании) постановления следственного судьи.

Учитывая вышеприведенные нарушения, допущенные со стороны органов прокуратуры, Акыйкатчы (Омбудсмен) в адрес Генеральной прокуратуры КР было направлено Представление об устранении вышеуказанных правонарушений и привлечении к ответственности виновных лиц.

Однако, из Генеральной прокуратуры КР поступил ответ с отклонением требований, изложенных в вышеуказанном Представлении Омбудсмена Кыргызской Республики.

При этом, Генеральная прокуратура ссылается якобы на то, что суд лишь признал не обоснованным ответ Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что данный аргумент Генеральной прокуратуры является не состоятельным, поскольку в вышеуказанном постановлении Октябрьского районного суда г.Бишкек от 8 апреля 2019 года суд признал незаконными и необоснованными именно действия (а не ответ) Генеральной прокуратуры по передаче уголовного дела №288-16-0029, из МВД КР в ГСБЭП при Правительстве КР, обязав при этом устранить допущенное нарушение.

Также, в своем ответе Генеральная прокуратура ссылается на то, что якобы определение Бишкекского городского суда от 25 апреля 2019 года (об оставлении без изменения постановления Октябрьского районного суда г.Бишкек от 8 апреля 2019 года) с момента его вынесения в адрес Генеральной прокуратуры КР не поступило (тем самым, подразумевая, что Генеральной прокуратуре было неизвестно о судебном вердикте апелляционной инстанции).

Подобный аргумент выглядит некорректным учитывая тот факт, что если даже компетентные сотрудники Генеральной прокуратуры не знали об определении Бишкекского городского суда от 25 апреля 2019 года, то (в любом случае) они знали о вышеуказанном постановлении Октябрьского районного суда г.Бишкек от 8 апреля 2019 года (который по сути и был оставлен без изменения судом апелляционной инстанции) и обязаны были его исполнить, поскольку в соответствии с ч.5. ст. 255 УПК КР постановление следственного судьи вступает в законную силу немедленно и подлежит обязательному исполнению. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, постановление следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке и не приостанавливает его исполнение.

Необходимо отметить, что о вынесенном постановлении Октябрьского районного суда г.Бишкек от 8 апреля 2019 года компетентные сотрудники Генеральной прокуратуры знали, поскольку сами принимали непосредственное участие при рассмотрении соответствующих материалов данным судом.

На основании вышеизложенного Акыйкатчы (Омбудсмен) КР призывает Генеральную прокуратуру КР рассмотреть ответственность сотрудников, допустивших указанные нарушения и вернуться в правовое русло, а также пересмотреть свое отношение в части, касающейся исполнения судебных решений, вступивших в законную силу.