Ирина Карамушкина заявила, что Раима вывезли в Турцию и вместе с ним незаконно вывозят деньги в сумках

Ирина Карамушкина в социальных сетях обвинила Раима-миллиона и братьев Жээнбековых в незаконном вывозе денежной наличности из Кыргызстана.
Поводом стала публикация в твиттер-аккаунте одного из борт-проводников авиакомпании Пегасус, где он заявил, что каждую неделю 2-3 парня летают из Бишкека в Стамбул с сумками набитыми деньгами, причём в салон самолёта данные граждане проходят, минуя таможенный контроль.
Ирина Юрьевна написала гневный комментарий, обвинив всех в бездействии и о том, что власть лишь мечтает посадить Атамбаева и не обращает внимание на реальные проблемы.
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