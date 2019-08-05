«При Бакиеве не назначали на должности водителей и телохранителей»

Экс-премьер-министр уверен, что наши беглые президенты не выбирали необразованных людей

Накануне второму президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву исполнилось 70 лет. Эта дата вызвала волнения в обществе.

Как оказалось, что есть немало тех, кто симпатизирует признанному виновным во многих преступлениях против народа беглому главе государства. Два местных телеканала выпустили в эфир документальный фильм о Курманбеке Бакиева (как оказалось, оплаченный его друзьями).

Бывший посол Кыргызстана в Австрии, постоянный представитель КР при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, а также бывший журналист Рина Приживойт поздравила экс-президента с юбилеем на своей странице в Facebook.

Там она порассуждала о характерах, привычках, мотивации четырех президентов республики и их действиях во благо и во вред Кыргызстану.





Приживойт написала о том, что в бытность Алмазбека Атамбаева президентом она поражалась тому, как он втаптывал в грязь своего предшественника.

При этом она отметила, что Курманбек Бакиев, назначая своих родственников на высокие посты, точно знал, что это профессионалы, которые справятся со своими обязанностями. Таким образом Приживойт оправдала то, что назвали «семейно-клановым правлением».

А под конец своей речи бывший посол и вовсе объявила, что настало время простить Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву их ошибки и дать им возможность вернуться на родину.

Первый командующий Национальной гвардией КР, генерал-полковник запаса Абдыгул Чотбаев отметил, что давно знает, что за человек Рина Приживойт и указал, что бывший посол лукавит.

- Она сравнивает ошибки бывших президентов и дает им оценку, - сказал он Vesti.kg. - У каждого из них были ошибки. Но также у каждого из них есть заслуги перед республикой. У кого-то больше, у кого-то меньше. Тем не менее, оправдывать Бакиева за то, что на площади были убиты люди - неправильно. Никто его за это и не оправдает, наверное.

А то, что его родственники были профессионалами… Каждый человек рассуждает о чьем-то профессионализме со своей колокольни. Бакиев назначал своих братьев, детей. Для него они, наверное, были самыми образованными людьми в Кыргызстане, ведь любой человек хорошо отзывается о своих родственниках.

Однако Чотбаев считает, что не стоит ставить в один ряд Курманбека Бакиева и Аскара Акаева. По его мнению, последний еще мог бы принести государству пользу.

- Они кыргызстанцы, выросли здесь, внесли определенный вклад в развитие страны и имеют право жить и трудиться у себя на родине, - сказал генерал-полковник запаса. - Акаеву нужно вернуться и трудиться в той сфере, в которой он профессионал. Как физик, ученый, академик он принес бы много пользы, работая в Академии наук. А вот какой вклад мог бы еще внести Бакиев - не знаю.

Бывший премьер-министр Феликс Кулов считает, что вопрос назначения бывшими президентами своих родственников на высокие посты стоит рассмотреть особо.

- Надо смотреть на то, каким образом были назначены родственники Акаева и Бакиева с учетом их опыта и образованности, - сказал он Vesti.kg. - Если они имели определенный опыт и знания, то все законно. Были ли факты, когда в их времена назначали водителей, телохранителей без образования? Это другое дело.

Экс-премьер напомнил о бывшем председателе ГКНБ Абдиле Сегизбаеве. По его мнению, генералом в одночасье стал человек, который «видел пистолет только на картинках».

- Это смешно, конечно, - говорит Кулов. - Но власть меняет людей. Сегизбаев пошел на «Белизгейт» и другие дела самостоятельно. Был бы под контролем - уверен, никаких плохих действий не совершал бы. Власть дали не умному человеку. Он не прошел все ступени должностей. Поэтому появилось ощущение безнаказанности, безответственности.

Бывший замглавы Аппарата Президента КР Икрамжан Илмиянов - другой такой пример.

- Не хочу спорить, бывает, когда обычный шофер достигает где-нибудь небывалых высот, - согласился экс-глава кабмина. - Но это был обычный «шумахер». Все в приемной толпились вокруг него. А вот в приемной Данияра Нарымбаева никого не было, потому что он не решал, кого назначать на должности.

Вместе с тем Кулов отметил, что Аскару Акаеву, в отличие от Курманбека Бакиева, ничего не мешает вернуться на родину.

- Акаева никто не осуждал, - напомнил он. - Не вижу никаких оснований для препятствия его приезду.

Был момент, когда думали, разрешать ли Акаеву приехать на похороны брата. Тогда в СМИ вышло интервью с Саляновой о том, что если он приедет, его будут допрашивать. Тогда я возмутился. Почему они решили допрашивать его именно в тот момент, но не сделали этого в течение 10 лет с того момента, как он покинул должность? Есть Минская конвенция о взаимной правовой помощи, согласно которой можно было отправить запрос генпрокурору РФ, чтобы Акаева допросили в России. Почему наши не сделали этого? Надо обязательно ждать его приезда? Что за безграмотный подход.

Салянову, конечно, можно простить. Она, может, не разбирается, а ее подчиненные неудачно подсказали. Она же никогда в органах прокуратуры не работала, «живого» уголовного дела не видела.

Но в отношении Бакиева это нереально. Даже если он приедет, его арестуют и посадят в соответствии с приговором.

На момент публикации материала Рина Приживойт удалила свой пост.

Vesti.kg