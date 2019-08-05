Дать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева требуют в Кыргызстане

Гражданские активисты обратились к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой создать государственную комиссию по даче политической оценки деятельности Алмазбека Атамбаева на посту главы государства.

К гражданским активистам присоединились вновь избранный лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов и представители Комитета по защите политзаключенных.



По их словам, Алмазбек Атамбаев, заняв осадное положение в селе Кой-Таш, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в стране. Инициаторы создания госкомиссии также указывают на то, что причиной затянувшегося политического кризиса является отсутствие объективной правовой оценки деятельности Алмазбека Атамбаева на посту президента. Отмечается, что генеральный прокурор Откурбек Джамшитов официально не признал признаки узурпации власти со стороны Атамбаева и факты политических гонений.

По их мнению, выявление коррупции только по четырем эпизодам вызвало в обществе неоднозначную реакцию и увеличило число сторонников бывшего президента.

Гражданские активисты подчеркнули, что следует создать государственную комиссию для определения подлинных масштабов ущерба, нанесенного государству и его экономике в период президентства Алмазбека Атамбаева.



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