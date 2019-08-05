Атамбаев: «Предпринимаются попытки реабилитировать режим Бакиева»

Бывший президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал показ на некоторых телеканалах страны фильма о своем предшественнике Курманбеке Бакиеве, сбежавшем из страны в 2010 году.

Во время сбора народного штаба в Кой-Таше он ответил на вопросы журналистов.

«Действительно идут попытки реабилитировать кровавый режим Бакиева. В тот период журналисты подвергались избиениям, были факты убийства. Сейчас как будто говорят, что за власть можно и убивать людей. Это стало закономерным явлением. Сейчас власть говорит, что «интересы народа выше интересов кучки людей», но на самом деле происходит обратное», – сказал Атамбаев.

Президент Сооронбай Жээнбеков 31 июля впервые прокомментировал ситуацию вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Отвечая на вопросы жителей Панфиловского района Чуйской области, он отметил, что дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана. В ходе встречи он также заявил, что «может выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предаст свой народ».

30 июля телеканалы «НьюТВ» и «НурТВ» показали документальный фильм о сбежавшем из страны в апреле 2010 года в результате народных волнений бывшем президенте Курманбеке Бакиеве в честь его 70-летия. В данное время он живет с семьей в Минске, в столице Беларуси. ГКНБ вынес предупреждение по этому фильму.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org