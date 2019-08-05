В чем секрет Саляновой?

Из «больших людей», попавших в тюрьму по делу Батукаева, удерживается лишь единственная Аида Салянова.

Зарылбек Рысалиев из-за нездоровья не попал в тюрьму. Шамиль Атаханов дал показание против Атамбаева, выведен под домашний арест. Таким же образом вышли под домашний арест другие фигуранты дела Батукаева. Только одна Аида Салянова не дает показаний против Атамбаева, удерживается. В чем причина?

В бытность генеральным прокурором Салянова возбуждала уголовные дела на множество политиков, вызвав чрезвычайно большие шумные скандалы. Уже в то время высказывались подозрения «все эти дела – политические заказы Атамбаева». Но Салянова заявляла, что все делает по своей инициативе в рамках борьбы с коррупцией. До сих пор придерживается этих слов.

При освобождении Батукаева Салянова в Жогорку Кенеша проявила невиданную активность, стояла на своем «все в рамках закона». Партия "Ата Мекен", в которой она сейчас является членом, напротив, была очень активной в раскрытии дела Батукаева. В то время члены партии высказывали жесткую критику и Саляновой. Но на парламентских выборах 2015 года Текебаев поставил Салянову в первый ряд списка. В чем секрет такого абсурда? Лидеры "Ата Мекена" знали, что в операции освобождения Батукаева она была исполнителем заказа, или же заплатила крупную сумму за первое место.

А если сейчас Салянова вдруг скажет «я выполняла приказ Атамбаева или президентского аппарата по освобождению Батукаева», тогда развалится ее позиция, сказанные слова, созданный образ, которых придерживалась до сего дня. Салянова очень хорошо знает это. Поэтому Аида Салянова как будто держится «партизаном».

Источник: газета «Азия news» №30 от 01.08.2019/стр.6, gezitter.org