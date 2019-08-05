Аналитики, эксперты тоже смертные люди

Евшие устуканы, получавшие почести от прежней власти некоторые аналитики, эксперты ради наполнения желудка изменили свои обличья.

Оказалось, привыкшие просто сидеть и купаться в уважении не знают другого способа выживания. Умное население неспроста говорило «пусть пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник». В принципе мы знаем, что если каждый удовлетворит свои потребности, исходя из своей профессии, то это отвечает требованиям.

Тем не менее заметно, что сегодня держащие носы по запаху политики аналитики, эксперты при виде казана готовы сделать по пять глотков. В частности Бакыт Бакетаев, Табылды Акеров, Марат Казакбаев дают противоположные прогнозы, это понимают даже слепые. По сравнению с ними выданные с треском характеристики Токтогула Какчекеева попадают прямо в мишень. Можем назвать особенной точку зрения и Бекбосуна Борубашева. Поэтому общественность перестала верить мнениям молодцев, подглядывающих за моментом. К сожалению, некоторые СМИ специально их разыскивают и «удовлетворяют зуд», это же всплывает на свет? Выяснилось, предложения, мнения этих необходимы тем. Вставим здесь соответствие поговорки моменту «стадо не без хромых овец».

Источник: газета «Ачык соз» №29 от 01.08.2019/стр.4, gezitter.org