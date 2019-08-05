Потенциальные премьеры: Сариев, Исаев, Бекбоев…

Стало очевидно, что осенью будет снят с должности глава правительства Абылгазиев.

Называются имена следующих уроженцев Чуя, которые могут его заменить: Темир Сариев, Канат Исаев, Иса Омуркулов. Кроме них, называется имя уроженца юга, главы управделами президента Турдуназира Бекбоева. Из этих кандидатов ближе всех к Жээнбекову и пользуется его доверием Бекбоев. Готов лечь и встать по приказу президента. Но экономика ему не по зубам. Потенциал у него ограничен. Если станет главой правительства, то вряд ли переплюнет Абылгазиева. Исаев близок к власти, но в политике опыта ему не хватает. Да и безалаберный. Сариев хорошо разбирается в экономике и до этого показал, как надо работать на посту главы правительства. Тем не менее, шансов у него вновь стать премьером немного. Называется также имя Омуркулова, но вряд ли его сделают премьер-министром. Он больше подходит на должность спикера.

Источник: газета «Багыт.kg» №28 от 31.07.2019 / стр. 3, gezitter.org