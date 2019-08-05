Жогорку Кенеш распустится, осенью пройдут выборы?

Говорится, к середине осени парламент распустится, пройдут новые выборы.

До этого сами народные представители говорили, что если Атамбаева не привлечь к ответственности, то парламент распустится. Вот этот сценарий, по-видимому, вступит в работу. Власть свою ошибку свалит на парламент, заинтересована в роспуске Жогорку Кенеша, чтоб перевести внимание политических сил на выборы. К тому же власть стремится провести внеочередные выборы в этом году и привести в парламент удобные для себя партии. Понимает, что если этот год пройдет, то до следующего года авторитет власти еще больше снизится, станет трудно осуществить свое желание на практике, намерена провести выборы нынешней осенью. Ходят разговоры, что младший брат президента депутат Асылбек Жээнбеков сейчас сам начал составлять списки партий «Улуу журт», «Ата Журт», «Кыргызстан».

Источник: газета «Фабула» №27 от 02.08.2019/стр.3, gezitter.org