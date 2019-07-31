Жээнбеков: Могу выступить против интересов кучки людей, но никогда не предам интересы народа!

Президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Панфиловского района Чуйской области заявил, что «никогда не предаст интересы своего народа и не обещал защищать интересы кучки людей, скрывать их воровство».
По данным пресс-службы президента, отвечая на вопросы жителей глава государства отметил, что может выступить против «личных интересов кучки людей».
«Я обещал быть народным президентом. Моя цель – по завершению президентской деятельности быть среди народа с чистой совестью. Хочу остаться в памяти людей благими делами. Для меня дороже всего интересы моего народа, государства. Могу выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предам свой народ, свою родину, своё государство», — подчеркнул Жээнбеков.
Пресс-служба президента не уточнила, с чем связано заявление главы государства, на какой вопрос от жителей Панфиловского района он дал такой ответ.
Азаттык
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