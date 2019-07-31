Министр иностранных дел рассказал, о чем шла речь на встрече президентов КР и РТ

26–27 июля президент Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков рассказал журналистам, что обсуждали на встрече два президента.

«Обе стороны сказали, что между братскими народами не должно быть противоречий и конфликтов. Президенты провели переговоры в расширенном и узком формате в городе Исфаре. Были обсуждены все актуальные вопросы повестки дня, достигнуты хорошие итоги. После этого президент Таджикистана прибыл с рабочим визитом в город Чолпон-Ата.

Рассмотрены вопросы повестки дня, по каждому пункту запланированы соответствующие мероприятия, которые начнут реализовываться на правительственном уровне в ближайшее время. Главы государств переговорили по правовым основам вопросов делимитации. По данному направлению будет вести переговоры межправительственная комиссия по делимитации. Министерство иностранных дел будет проводить действия по регулированию путем курирования за всеми процессами и двусторонними вопросами», — сказал министр.

Источник: super.kg, gezitter.org