Эсен Салиев: Современный интеллигент – это тот, кому не нужны светофоры и «Безопасный город»

Как-то академика Лихачева спросили, почему у нас так не любят интеллигенцию, на что он ответил: «Потому, что нельзя притворяться интеллигентом. Можно притворяться богатым, влиятельным, важным, но интеллигентом никак нельзя, сразу все видно».

Это высказывание позже «расшифровал» телеведущий Владимир Познер: «Такие внешние проявления как такт, вкус, хорошие манеры, осанка, походка абсолютно не являются чертами интеллигента. То же относится к интеллекту, начитанности. Интеллигента отличает от всех определенный набор человеческих качеств – совесть, принципиальность, сострадание – которые определяют его поведение». Разговор об интеллигенции, растянувшийся во времени, редакция Elgezit.kg решила продолжить с человеком, имеющим несколько серьезных фундаментальных образований (МГУ имени М.Ломоносова, школа МГИМО МИД СССР, Азиатский институт технологий и другие), званий и достижений, но пожелавший, чтобы его кратко представили дипломатом – Эсеном Салиевым.

— В вашем окружении больше интеллигентных людей или интеллигентов?

— В моем окружении нет ни тех, и ни других, так как интеллигенция, на мой взгляд, как феномен кончилась. А сейчас мы имеем дело с иными, в том числе и достаточно новыми феноменами, такими, как «элита общества», то есть ныне существующий класс, противопоставляющий себя к «не элите». Судите сами, происхождение интеллигенции, как доминирующей части общества, уходит глубоко в историю дворянства и простого народа, где явно было разделение барское и холопское сословия в царской России, баи и батраки – на территории дореволюционного Кыргызстана. Одни получали образование, а другие орудовали мотыгой. Видимо, с тех пор и пошло внутреннее неприятие у народа к интеллигентам, что особо проявилось уже советское время, когда после октябрьской революции рабочий класс взял власть в свои руки.

Помните главные лозунги того времени «Заводы — рабочим, землю — крестьянам, власть — народу!»? Собственно, об интеллигенции ни слова! Поэтому советская интеллигенция уже не являлась той интеллигенцией в полном смысле слова, которой мы пытаемся ныне оперировать в своих описаниях прослойки общества. При этом в советские времена было проще выделять интеллигенцию, так как было партийное разделение общества на классы, то есть на «Интеллигенцию», «Рабочий класс» и «Крестьянство». Сегодня эти рамки стерлись, с чем боролся пролетариат, то нынче стало определять наш государственный строй и наше мышление — все стали буржуями-бизнесменами, так как нет заводов и фабрик, и, соответственно, нет ПТУ, то есть исчез класс «рабочих», нет и сельского хозяйства, а появились фермеры.

— Вы ведь коренной фрунзенец, в семье которого были и есть известные не только в Кыргызстане, но и за рубежом ученый, музыкант, кинематографист, художник. И наверняка в вашем доме бывали именитые талантливые люди, составлявшие цвет нации. Кто из них наиболее запомнился вам?

— Действительно, наша семья объединяла людей разных сфер деятельности. В свое время легендарной была самая большая коллекция грампластинок у нашего отца-академика Азиза Салиева, создавшего кыргызскую школу логики, чьи книги стоят на полках крупнейших библиотек мира: в Брюсселе, Гарвардском и Оксфордском университетах, Конгрессе США. При этом он был страстным любителем классической музыки. Мало кто сегодня знает, но созданные по идее именно Азиза Салиева Государственный оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозова и фольклорно-этнографический ансамбль «Камбаркан» и поныне являются лицом нашей традиционной культуры на многих сценах и театральных площадках мира. Кто бы мог подумать, но самый популярный эстрадный ансамбль «Элес» также зарождался при содействии Азиза Салиева, который создал его на базе сектора этики и эстетики Института философии и права Национальной академии наук КР.

Наш дом всегда был открыт для кыргызских писателей и поэтов, музыкантов, режиссеров и артистов. По рекомендации и при содействии отца была открыта кафедра балета, которой руководил его аспирант Роберт Уразгильдеев. Особо вспоминается в нашей семье дружба с Дмитрием Шостаковичем, который приезжал по приглашению нашего отца, дружба с Сергеем Михалковым и Алексеем Сурковым, а легендарный Махмуд Эсамбаев жил первое время у нас дома после депортации в нашу страну. В доме бывали артисты Лембит Ульфсак и Талгат Нигматуллин.

Будучи председателем Союза писателей Киргизии, отцу приходилось прочитывать рукописи молодых авторов. Прочитав рассказы Чингиза Айтматова, Азиз Салиев увидел в нем огромный талант. Уговаривая директора совхоза отпустить Чингиза Айтматова для совершенствования в Москву, он предсказал: «Вы увидите, о нем заговорит весь мир!». На что получил ворчливый ответ: «А что скажет мир, если совхоз останется без зоотехника?» Неизвестно, как бы сложилась судьба талантливого писателя, если бы не всесторонняя поддержка отца, который пользовался поддержкой своего друга, руководителя страны в то время Исхака Раззакова. Позже, в сборнике «Искусство и человек» Айтматов писал: «…по инициативе и настоянию Азиза Салиева я был послан в открывшуюся в Москве двухгодичную литературную школу, и, если бы я не учился там, вообще не стал бы писателем».

— Как думаете, интеллигенция в Бишкеке еще существует?

— Сегодня слово «интеллигент» в моем понимании — это, скорее, глагол, то есть то, как человек реагирует на ту или иную ситуацию. Например, я бы сказал, что современный интеллигент – это тот, кому не нужны светофоры и «Безопасный город», а таких в моем окружении много. Это человек, который уважает людей вокруг.

— Уместно ли сравнивать нынешнюю интеллигенцию с той, что жила во Фрунзе 1970-х, скажем?

— Интеллигенция советской эпохи отчетливо выделялась как класс представителей умственного труда, но при этом имела особое отношение к себе со стороны трудового народа. Помните фразу из известного фильма, где одна соседка изобретателя выдала фразу: «Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову!»? Это было тогда, а сегодня разве кто-то из нашего общества признает, что он не интеллигентный? Скажите любому люмпену, что он не интеллигентный, — обидится. Даже про безработного алкоголика можно сказать, что он интеллигентный — пьет не из горлышка, а из стакана и закусывает. Ну, а если серьезно, то поколения интеллигенции, которые жили в 1960-1970-х, создавали «кыргызское чудо» в кинематографе, писатели и поэты издавали книги, миру стал известен Чингиз Айтматов. Сфера культуры и искусства была гордостью нашего народа, всесторонне проводились научные исследования, то есть та интеллигенция несла миру цивилизационные ценности, выполняя свою главную роль – быть движущей силой секулярности (светскости) общества.

— Как, на ваш взгляд, изменились ценности и потомки тех, кто когда-то гулял по Дзержинке (ныне проспект Эркиндик)?

— Ничто так не меняет человека, как погоня за длинным рублем! Главный критерий интеллигентного человека – это его личностная свобода, где сердце, разум и душа не идут в разлад из-за необходимости заработать денег и прокормить семью. Где начинается бизнес, там заканчивается творчество. Вчера эта мысль пришла мне в голову.

— Говорят, интеллигенция из кухни ушла в интернет…

— Еще Лев Гумилев говорил, что нынешняя интеллигенция ничего не знает, ничего не умеет, но обо всем судит и совершенно не приемлет инакомыслия. Точное описание новой площадки для дискуссий – социальные сети! Если раньше интеллигент должен был социально соответствовать чертам интеллигента — иметь образование, знания, профессиональный опыт, сохранять и вносить в другие социальные группы общечеловеческие ценности и достижения мировой культуры, обладать специфическими психологическими чертами и позитивными нравственно-этическими качествами, то сегодня любому достаточно бросить в сеть «умный» пост, ругающий все вокруг, чиновников, всю систему, людей или сделать репост из интернет-изданий и потом ретироваться, если нет аргументов для дальнейшей дискуссии. Никаких предложений. Никаких действий. Это удобная площадка для самовыражения, где тебя услышат многие!

— Что мы потеряли, а может приобрели, уйдя от былых разговоров на кухне к нынешним баталиям в Сети?

— Сразу вспомнились слова героя Андрея Мягкова из известного фильма, процитирую: «Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости». Одним словом, мы потеряли живого человека во всем его многообразии.

— Многие бишкекчане ностальгируют по прежнему городу Фрунзе. Это объяснимо словами, по чему именно люди скучают и впадают в грусть?

— Конечно, объяснимо! Разновозрастные, разных религий и народов бишкекчане всегда тепло вспоминают тот город потому, что просто мы, люди с нормальной ориентацией (те, кто не делит всех на «ватников» или на «проамеровцев»), помним и хорошее, знаем и о плохом, но мы умеем аналитически мыслить и без прикрас отделять зерна от плевел. Просто мы воспитаны тогда, когда младшие уважали старших, помогали старикам и уступали им место, а не как сейчас (деду не спасибо скажут, а скорее на три буквы пошлют), когда искренне любили свою страну и свой народ, когда брали веник и шли на субботник, ездили на сельхозку, дрались один на один и не били лежачих, искренне радовались успехам страны и новым победам наших спортсменов. Мы жили в стране, где были вера и понимание того, что мы нужны государству и народу, и, действительно, от каждого зависел успех и процветание в стране! Наша мораль была и в том, что даже смотрели с подозрением на людей, которые развелись — что-то там было не так, антисоциальное. Уже не говорю, что было стыдно стоять рядом с осужденными коррупционерами и взяточниками, а не то, что сидеть с ними в одном ряду… А разве можно было себе представить в руководителях людей, которые несколько раз развелись или имеют по три жены?

Мой город Фрунзе — там мое светлое детство, которое машет мне сквозь туман воспоминаний с улыбкой на лице. Нет, мы слово «смог» не знали — над нами всегда светило яркое солнце и небо всегда было чистым и голубым! Мои воспоминания о моем добром детстве, где я снизу вверх смотрел на молодых родителей, держа за руки маму и папу, а выше было только солнце… Да и плевать, что вождь был не сменяем. Там, где были мои бабушка и дедушка, были молодыми мои родители…

Каныкей МАНАСОВА — специально для Elgezit.kg