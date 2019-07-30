Российская Федерация дала решительный ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Кыргызстана»

В прошлую среду, 24 июля бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев побывал в Москве, встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Эта встреча подбросила пищу для оживленного обсуждения, особенно актуального в интернете. Есть и такие комментарии: «В начале месяца к Владимиру Путину побежал и встретился президент Сооронбай Жээнбеков. Через две недели побежал и встретился бывший президент Алмазбек Атамбаев. Мы не суверенная страна. Нами стали управлять другие государства».

Правильно, мы все свидетели, как Алмазбек Атамбаев «побежал» и встретился. Ну, а Сооронбай Жээнбеков как действующий президент проводит встречи с Владимиром Путиным, с президентами других стран. В то же время Владимир Путин решительно озвучил свой ответ. Когда снимали неприкосновенность с Атамбаева, официальный Кремль сказал свой ответ: «Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана». И вчера Владимир Путин отметил, что Кыргызстан союзная страна России, последняя всегда готова сотрудничать с официальной властью государства. Призвал кыргызстанцев поддержать Сооронбая Жээнбекова.

Следовательно, безрезультатна поездка Алмазбека Атамбаева. В случае подтверждения злоупотреблений будет привлечен к ответственности по законам Кыргызстана без вмешательства другой страны.

Источник: газета «De факто» №29 от 26.07.2019/стр.4, gezitter.org