Поездка Атамбаева в Москву показала, кто хозяин

Противостояние экс-президента Алмазбека Атамбаева с главой страны Сооронбаем Жээнбековым обсуждается на международном уровне, посредником встал президент России Владимир Путин.

Экс-президент Алмаз Атамбаев 24 июля с российской авиабазы в городе Канте вылетел в Москву на самолете марки «Сухой супер джет 100» авиакомпании «РусДжет». Сопровождая его, поехали депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов, пресс-секретарь Кундуз Жолдубаева. В Москве Атамбаев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Эта поездка совпала по времени с лишением его президентского статуса «экс», подозрением в нескольких преступлениях, отказом от явки на следствие в качестве свидетеля.

Об ожидаемой-неожиданной встрече Путин сказал: «Никакого секрета нет. Вы знаете, я всегда открыт для контактов и с действующими моими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности. Да, я встретился с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы поговорили о положении в Кыргызстане и регионе. Я донес ему свою позицию.

Кыргызстан – это наш союзник, близкое нам государство, Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть точным, как минимум два». Отметил необходимость политической стабильности в Кыргызстане. Также дополнил, что кыргызстанцы должны сейчас собраться вокруг сегодняшней власти, помочь в развитии страны.

Ну а Атамбаев о встрече с Путиным сказал: «Сегодняшняя власть должна вернуться в законное поле. Она должна проявить справедливость при рассмотрении дел в судах, прекратить политические гонения на оппонентов. Мои сторонники без переживаний должны получить возможность готовиться к выборам. Об этом Владимир Владимирович намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым. Если мы со своей стороны увидим такие шаги Жээнбекова, то повестка дня оппозиции сразу изменится. Снизится политическая напряженность. Мы тоже хотим этого для будущего Кыргызстана».

Уже из этого видно, когда Атамбаев пошел в Кремль, там обсуждали вопросы освобождения сидящих под арестом Кулматова, Исакова, исполнения Жээнбековым требований по обеспечению прихода в парламент СДПК, прекращения проводимого властью беззакония, подавления, дискредитации самого (Атамбаева). Этим шагом он сумел обеспечить себе гарантии, связать руки-ноги власти, обуздать ее. Теперь власть не сможет арестовать Атамбаева. Жээнбеков проиграл. Конечно, вызывает сожаление, что вышеуказанное обстоятельство сопровождается наведением тени подозрения на независимость Кыргызстана. В этом виновата и власть, и Атамбаев тоже.

Сейчас «посредничество» обсуждается со всех ракурсов. Большинство характеризует это как вмешательство во внутренние дела Кыргызстана, оказание давления, сомнение в суверенитете. В то же время некоторые воспринимают это как растаптывание авторитета президента Сооронбая Жээнбекова, нанесение ущерба его репутации.

Действительно, власть не смогла устроить никакого препятствия вылету Атамбаева из военной авиабазы России в Канте. МВД завуалировано сказало, что закон не позволяет задержать и привести Атамбаева, он пока вызывается на допрос только как свидетель, и МВД надеется, что по возвращению он будет допрошен на правовом поле.

Но, хотим или не хотим, мы обязаны открыто признать одну вещь. Стало не косвенно, а ясно как день известно, что бразды правления Кыргызстаном находятся не в наших собственных руках. Наведение тени сомнения на независимость страны допустил президент Жээнбеков. Невозможно отрицать, дирижерская палочка решает в Кыргызстане многие вещи, это понятно, как вбитый гвоздь в мозг. Бесполезно оправдываться.

Огорчает, как некоторые подхалимы власти задорно говорят: «Путин сделал мат Атамбаеву, призвал поддержать сегодняшнюю власть». Вникнем в их логику, чтоб Путин дал понять о поддержке Атамбаева, оказывается, ему пришлось бы призывать граждан Кыргызстана поддерживать не сегодняшнюю власть, а экс-президента… Есть такое как международная дипломатия. Не всё открыто озвучивается. Вот до этого пресс-секретарь Путина Песков распространил заявление: «Россия не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана». Мы же увидели результат?!

Следовательно, не составит труда распознать, что, не дав пылинке сесть на Атамбаева, он вызвал его в Москву и встретился – это удар, нанесенный по сегодняшней власти. Сказанное заявление Путина «поддержите сегодняшнюю власть» это все равно что одной рукой принародно погладить ее по голове, а другой рукой схватить за горло, показывая, кто хозяин. Мы вообще до этого писали, что Россия не даст привлечь к ответственности экс-президентов во избежание создания прецедента.

Источник: газета «Фабула» №26 от 26.07.2019/стр.2, gezitter.org