Камчыбек Ташиев, экс-депутат: «Президент должен решить вопрос, который не может решить правительство»

И в этот раз возник конфликт на приграничной земле между Кыргызстаном и Таджикистаном, более того, произошла стрельба, люди были переселены в безопасное место.

Мы обратились к экс-депутату Камчыбеку Ташиеву с целью узнать: «Кто должен приступить к решению нерешенного узлового вопроса, который повторяется, но не решается?»,- получили ответы на некоторые вопросы.

- Камчыбек мырза, на какие шаги должна пойти власть в решении запутанных проблемных вопросов на границе?

- В принципе пограничный вопрос во всех государствах решался большими и маленькими чиновниками. Их действиями решается в пользу государства или же в пользу врагов. Вкратце, решение пограничного вопроса это работа посильная для больших и маленьких чиновников. Бедный народ изнутри и снаружи страдает при вспышке приграничного конфликта, усилении ситуации противостояния. Несмотря на страдания и мучения, народ раньше власти старается защитить границу. Первый удар наносится по народу. Раз баткенский народ выстоял, власти не надо тянуть время, говоря то-сё, необходимо решить быстро, еще больше не усложняя, не запутывая вопрос.

- Но ведь некоторые знатоки говорят, что решение пограничного вопроса это функция не президента, а правительства? Хватит сил у нашего полуживого правительства решить столь важный вопрос?

- Недавно после конфликта в Ак-Сае и Ворухе вице-премьер правительства три дня там пробыл, вернулся, сказав: «Мы составили кыргызско-таджикский протокол». Уже тогда мы сказали, что протокол составлен неправильно, допущены недостатки, этот протокол не совпадает с интересами нашего государства, того же живущего на границе народа. По правде говоря, при возникновении такого вопроса вице-премьер-министр должен был там сидеть не 3 дня, а 30 дней, если надо, то и 3 месяца. Говоря другими словами, не возвращаться, пока тот вопрос не решится в интересах Кыргызстана, стоять как вбитый в землю кол. А представитель правительства сказал, что решили за 3 дня, прибежал сюда и быстро сделал доклад. Из-за того, что вопрос не решился до конца, протокол составлен неправильно, на границе снова вспыхнул конфликт, произошла стрельба, наши граждане получили ранения. От последствий неправильной работы правительства пострадал только народ.

- Раз не вышло толка от действий правительства, то должен ли вмешаться в этот вопрос президент?

- Должен вмешаться. Потому что президент защищает правительство, не вылезающее из критики. Депутаты говорят «правительство неправильно решило пограничный вопрос, пусть уходит в отставку», а президент обратился к депутатам «поддержите». Поскольку президент поддерживает правительство, а правительство не может решить вопрос, то его должен был решить президент. Президент – глава государства, он обязан вмешаться во все вопросы. Говоря иначе, пограничный вопрос это целостность государства, безопасность живущего в государстве народа, и защита его по Конституции является прямой обязанностью президента. Если правительство бессильное, вялое, то к решению данного вопроса должен приступить президент.

Источник: газета «Фабула» №26 от 26.07.2019/стр.6