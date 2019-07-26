Атамбаев: Хоть Путин или Трамп могут желать чтобы все объединились вокруг Жээнбекова, но его время прошло

Экс-президент Алмазбек Атамбаев вернулся в страну. У КПП авиабазы «Кант» он ответил на вопросы журналистов. О чем он говорил.

1. Путин для меня не только политик, но и близкий друг. Он 2-3 раза меня приглашал. В конце концов прислал для меня спецборт. Я не мог ему отказать и мне пришлось выехать в Москву.



2. О чем говорит Путин. Он переживает за страну, за ее будущее. Он опасается третьей революции. Жээнбекову нужно было работать над этим раньше. Сплачивать народ, а не заниматься политическим преследованием своих оппонентов. Теперь хоть Путин, хоть Трамп могут говорить о том, что вокруг Жээнбекова нужно объединится. Но его время прошло.



3. На допрос в МВД я не пойду. Решение Жогорку Кенеша о лишении меня статуса экс-президента неконституционно.

Моя семья остается здесь и никуда я убегать не собираюсь.

4. Осенью мы будем требовать отставки парламента страны. Насчет требования об отставки президента Жээнбекова еще не решили.

5. Я уже ничему в этом мире не верю

