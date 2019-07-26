Атамбаев: Хоть Путин или Трамп могут желать чтобы все объединились вокруг Жээнбекова, но его время прошло

Экс-президент Алмазбек Атамбаев вернулся в страну. У КПП авиабазы «Кант» он ответил на вопросы журналистов. О чем он говорил.
1. Путин для меня не только политик, но и близкий друг. Он 2-3 раза меня приглашал. В конце концов прислал для меня спецборт. Я не мог ему отказать и мне пришлось выехать в Москву.
2. О чем говорит Путин. Он переживает за страну, за ее будущее. Он опасается третьей революции. Жээнбекову нужно было работать над этим раньше. Сплачивать народ, а не заниматься политическим преследованием своих оппонентов. Теперь хоть Путин, хоть Трамп могут говорить о том, что вокруг Жээнбекова нужно объединится. Но его время прошло.
3. На допрос в МВД я не пойду. Решение Жогорку Кенеша о лишении меня статуса экс-президента неконституционно.
Моя семья остается здесь и никуда я убегать не собираюсь.
4. Осенью мы будем требовать отставки парламента страны. Насчет требования об отставки президента Жээнбекова еще не решили.
5. Я уже ничему в этом мире не верю
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!