Председатель Конпалаты: Обращение СДПК по лишению Атамбаева статус экс-президента будет рассмотрено, предположительно, в декабре

Обращение СДПК по лишению Атамбаева статуса экс-президента будет рассмотрено, предположительно, в декабре, сообщил порталу SUPER.KG председатель Конституционной палаты Карыбек Дуйшеев.

«Обращение было взято в производство 5 июля. Оно должно быть рассмотрена в течение 5 месяцев. Предположительно, рассмотрено будет в конце этого года, в декабре. Возможно, будет рассмотрено в следующем году», — сказал Карыбек ДУйшеев.

Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. СДПК обратилась в Конституционную палату для уточнения законности лишения Атамбаева статуса экс-президента и создания депутатской комиссии по этому вопросу.

Источник: super.kg