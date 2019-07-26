Асия Сасыкбаева, общественный деятель, депутат ЖК 5-го созыва: «Со времени получения независимости каждая власть проводила политику «притворного незнания»

Мы коротко побеседовали с Асией эже. Расспросил о состоянии однопартийцев Омурбека Текебаева и Аиды Саляновой. Остановились на деятельности партии «Ата Мекен».

- Асия эже, вы встречаетесь с лидером партии Омурбеком Текебаевым? Каково его состояние?

- Да, я часто вижусь с Омурбеком Чиркешевичем. Настроение его хорошее, дух силен, сохранил смелость. Тем не менее, его здоровье не особо крепкое. Несмотря на это, мы говорим о делах партии.

- Судебное рассмотрение дела Омурбека Чиркешевича перенесено на 21 августа. Какого решения вы ждете в тот день от судей?

- Да, суд состоится 21 августа. Мы со своей стороны предоставляем все доказательные документы. Как говорят наши сопартийцы, тот день – предел терпению. До сих пор судом не приведено ни одного доказательного факта. Им надо бы рассмотреть лишь 5 обстоятельств и вынести оправдательное решение по Текебаеву. Весь народ Кыргызстана узнал судебное дело Текебаева, Чотонова. Почему-то судьи то ли сопротивляются, то ли есть звонки из президентского аппарата, то ли влияют какие-то политические силы – для нас это остается непонятным.

- Похоже, здоровье Аиды Саляновой не такое, как думалось.

- Я с Аидой Женишбековной пока не встречалась. Этот человек болеет. Насколько мне известно, у нее двойной порок сердца. И третий клапан стал хуже. В сердце есть 4 клапана, и если 3 неважно работают, тогда появляется опасность для жизни человека. В прошлую субботу ее увезли от докторов в СИЗО. В такую жару, наверное, внутри камеры кипит, мы все опасаемся.

- Идет ли работа партии?

- Партия Ата-Мекен по-настоящему боевито работает. Не дала сбоя. Могу с гордостью сказать нижеследующее. Мы в парламенте заняли первое место по каждому показателю, в том числе встречи с народом, законотворчество, ведение работы в регионах. Мы, партийцы все очень гордимся. Но все же подавляющая часть времени уходит на посещения судов, на мирные митинги. Ведь мы требуем у суда объективности, критикуем за неправильные дела. Не прекратили направлять письма президенту и другим инстанциям.

- Приходят ответы на письма?

- Мы не можем получить удовлетворяющие ответы на отправленные письма. Не получается результата. Не слышат, не видят. Какую политику проводила прежняя власть, продолжает эту политику и сегодняшняя власть. Обычно это плохо кончалось. Думается, чтоб так не случилось.

Источник: газета «Азия news» №29 от 25.07.2019/стр.7