Зачем мы две недели обсуждали статус экс-президента?

Депутат ЖК Жанар Акаев сказал одну горькую правду.

«Если вопрос решается одним звонком из России, тогда спрашивается: зачем мы, высшие ветви власти Кыргызстана две недели обсуждали статус экс-президента, его вину, привлекая внимание народа, и толковали? Создан очень плохой прецедент! В дальнейшем для решения внутренних политических противостояний, отношения оппозиции-позиции все политические силы должны открыто бежать в Москву? Огорчает, что закон работает отдельно для простолюдинов, отдельно работает для политиков. Похоже, у нас есть еще много лет для становления суверенным независимым государством».

Источник: газета «Азия news» №29 от 25.07.2019/стр.4, gezitter.org