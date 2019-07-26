Президенты Кыргызстана и Таджикистана встретятся с жителями приграничных сел

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 26 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит краткосрочный рабочий визит в город Исфара, Таджикистан.
Как сообщила пресс-служба президента, главы двух государств на перекрестном участке кыргызско-таджикской государственной границы проведут встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана.
Далее переговоры состоятся в городе Исфара.
Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся в городе Чолпон-Ата [Кыргызстан], на которых будут подведены итоги встречи в Исфаре.
Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ, и перспективы взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана.
Бишкек (АКИpress)
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