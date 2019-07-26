Президенты Кыргызстана и Таджикистана встретятся с жителями приграничных сел

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 26 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит краткосрочный рабочий визит в город Исфара, Таджикистан.

Как сообщила пресс-служба президента, главы двух государств на перекрестном участке кыргызско-таджикской государственной границы проведут встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана.

Далее переговоры состоятся в городе Исфара.

Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся в городе Чолпон-Ата [Кыргызстан], на которых будут подведены итоги встречи в Исфаре.

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ, и перспективы взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана.

Бишкек (АКИpress)