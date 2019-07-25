Атамбаев прислушается к Путину и перестанет критиковать власть?

Политологи склоняются к тому, что для России важна политическая стабильность в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков попросил своего российского коллегу - Владимира Путина - встретиться с Алмазбеком Атамбаевым и попытаться его «успокоить». Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марс Сариев.

Он предположил, что президент озвучил свою просьбу во время возвращения из города Берн в начала июля этого года. По мнению Сариева, Путин поддерживает действующую власть Кыргызстана в лице Сооронбая Жээнбекова.

- Для Атамбаева Путин - непререкаемый авторитет, - отметил эксперт. - Видимо, там было оговорено, что уголовное преследование в отношении Атамбаева прекратят, а в обмен на это Атамбаев займет более умеренную позицию и перестанет активно вмешиваться в действия власти и критиковать ее. Для Путина важна стабильность в Кыргызстане.

По мнению Сариева, прошедшая встреча экс-президента Атамбаева с Путиным повлияет на экс-президента и он откажется от своих эксцентричных заявлений, а взамен с него снимут все обвинения.

Доктор исторических наук, профессор Айнура Арзыматова настаивает на том, что глава российского государства встретился с Алмазбеком Атамбаевым по своей инициативе, попытавшись таким образом поддержать его.

- Их встреча говорит о росте и силе российского государства на международной арене, - отметила эксперт. - Это делается для поддержания стабильности в стране. А то, что Путин сказал, что нужно сплотиться вокруг Жээнбекова - формальность. Он принял сторону экс-президента, потому что наше государство не занимается народом и концентрируется только на борьбе с Атамбаевым. Владимир Путин видит со стороны Жээнбекова клановую политику и неумение управлять Кыргызстаном.

А вот другой политолог, Марат Казакпаев, в любом случае раскритиковал действия экс-президента за то, что тот решил «пожаловаться» Путину. И он очень сомневается, что уголовное преследование Атамбаева прекратят.

- Понятно, что между Путиным и Атамбаевым хорошие отношения, - говорит Казакпаев. - Я думаю, что уголовное дело не отменят, потому что для обвинения Сапара Исакова, Албека Ибраимова и самого Атамбаева нашли доказательную базу. А Путин попытался его успокоить.

Напомним, накануне экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками вылетел на частном самолете в Москву. Он покинул страну через авиабазу ОДКБ «Кант».

Позднее советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева написала, что самолет приземлился и бывший глава государства направляется в Кремль в сопровождении сотрудников ФСО.

Президент России Владимир Путин подтвердил факт встречи с бывшим президентом Кыргызстана. Кроме того, российский лидер напомнил, что нашей стране нужна стабильность и посоветовал кыргызстанцам объединиться вокруг действующей власти.

Член СДПК Темирлан Султанбеков сообщил сегодня в Facebook, что поездка прошла успешно и уже вечером Алмазбек Атамбаев вернется в Бишкек.

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