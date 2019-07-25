Экс-депутат Равшан Жээнбеков: "После поездки Атамбаева в Москву будут большие изменения (Вопрос дня)

По его словам, Россия, Кремль в кыргызской политике считаются решающим фактором.

24 июля, экс-президент Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву. Перед отъездом он сказал, что вернется в Кыргызстан завтра, в 19:00. В данное время в социальных сетях высказываются различные мнения по поводу его возвращения.

На вопрос портала SUPER.KG «Изменится политическая ситуация в стране после поездки Атамбаева в Москву?» ответил экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков.

По его словам, Россия, Кремль в кыргызской политике считаются решающим фактором.

«Многие государственные служащие, политики, граждане этого не замечают, не говорят, или знают, но молчат. Но мы должны четко сказать, что Кремль играет решающую роль во всех важных вопросах в Кыргызстане. После поездки Атамбаева в Москву будут большие изменения. Во-первых, атамбаевская партия занимает место основной оппозиционной партии на парламентских выборах, которые пройдут в 2020 году. Она укрепила пророссийскую позицию. Можно сказать, что финансовый вопрос решён. Во-вторых, ожидается, что после возвращения Атамбаева значительно изменится общественное мнение. В-третьих, существенно облегчится переговорный процесс между политиками, с одной стороны будет власть, с другой стороны будет оппозиция. Произойдут подобные этому важные процессы, что значительно повлияет на всю кыргызскую политику, на происходящее сегодня события», — считает Равшан Жээнбеков.

Источник: super.kg, gezitter.org