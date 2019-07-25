Если Атамбаев не вернется, то первые лица МВД предстанут перед судом

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что если бывший президент Алмазбек Атамбаев не вернется в Бишкек, то все руководители силового блока предстанут перед судом.

Об этом он заявил 24.kg.



По словам Алмамбета Шыкмаматова, прецедент уже создан с делом Азиза Батукаева.

«Атамбаев подозревается в совершении особо тяжких преступлений. Кроме того, он открыто создал народный фронт по неповиновению законам и властям. Сооронбай Жээнбеков и его команда сейчас вогнали себя в патовую ситуацию. С привлечением Атамбаева к ответственности они опоздали ровно на год, сейчас пожинают плоды совершенных ошибок», — считает он.

Политик добавил, что, возможно, власти хотят, чтобы Атамбаев не вернулся, чтобы быть от греха подальше, побаиваются его фанатично настроенных сторонников, число которых растет.



«Но это мина замедленного действия для Сооронбая Жээнбекова и силовиков. Однако такой поворот событий и для Атамбаева неприемлем, это самоуничтожение для него как для политика», — уверен Алмамбет Шыкмаматов.

Отметим, что вместе с Алмазбеком Атамбаевым в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/124372/