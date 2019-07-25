Путин призвал жителей Киргизии объединиться вокруг действующего лидера

Путин высказал мнение, что жители республики сейчас должны объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности, её народ должен объединиться вокруг действующего лидера.

Глава государства в среду принял в Кремле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который прилетел в Москву.

"Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин журналистам.

Путин высказал мнение, что жители республики сейчас должны объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова.

"Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства", - сказал Путин.

Он заверил, что РФ настроена реализовать все планы сотрудничества с властями Киргизии.

"У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - подчеркнул Путин.

РИА Новости