Абдрахман Маматалиев, экс-вице-премьер-министр: «Правительство не может работать!»

А. Маматалиев: Думаю, его судьба будет связана с переговорами на высшем уровне.

- Может ли Россия вмешаться в обостряющиеся отношения Атамбаева и Жээнбекова?

- Конечно, Россия заинтересована в стабильности политико-общественной ситуации в Кыргызстане, своем стратегическом партнере. Поэтому могут быть на определенном уровне согласования. Но, наверное, не пойдет на прямое вмешательство. С Атамбаевым может идти речь о его дальнейшей судьбе, гарантиях его безопасности.

- Вроде Атамбаев сказал: «Приглашающая сторона решит, а не я, с какой стороны, как поеду»?

- Подождем. Думаю, его судьба будет связана с переговорами на высшем уровне.

- Правильно ли поступил Атамбаев, не идя на допрос, или он не считается с законом?

- Если бы он пошел, ответил вместе с адвокатом на поставленные вопросы, то доказал бы, что является уважающей закон личностью. А также послужил бы образцом для других подозреваемых, находящихся в бегах лиц. Я думаю, наверняка этого человека никто не арестует сегодня-завтра.

- Абдрахман агай, возник конфликт на кыргызско-таджикской границе, более того, произошла стрельба, говорят о наличии раненых. Кто и какую работу должен выполнить, чтоб такое обстоятельство не повторялось?

- В первую очередь должно работать правительство. Есть вице-премьер-министр, ведущий работу по пограничным вопросам, достаточно и других служб. Они должны вести работу, регулировать ситуацию. Говоря иначе, должна активно работать комиссия по делимитации и демаркации границы при правительстве. Много есть материалов, подготовленных рабочими группами. Необходимо их обсудить, своевременно принимать правильные решения. Для поддержки интересов Кыргызстана пограничными вопросами должны заниматься компетентные, опытные, патриотичные, получившие доверие народа, чистые, инициативные люди.

- Но многие говорят о неспособности слабого правительства решить пограничный вопрос?

- Если продолжат вести работу такими же темпами, тогда не смогут решить вопрос. Не то чтобы решить, а возможно возникновение еще больших скандальных конфликтов.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 24.07.2019/стр.11