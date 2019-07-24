Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан из Канта на частном самолете

В Кой-Таше готовятся к проводам в Москву бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Алмазбек Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан сегодня. Он ранее заявлял, что пробудет в столице России два дня. С кем он будет встречаться и о чем говорить, пока неизвестно.
Сторонники Атамбаева готовятся к его отъезду основательно. В маршрутки грузят камни, завернутые в одеяла, укладывают флаги на деревянных древках. В народном штабе не исключают провокации со стороны властей и подчеркивают, что бывший глава государства может вылететь с аэродрома авиабазы «Кант». Якобы его там ждет частный борт.
Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
***
Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев вылетает в Москву сегодня в 12.30 на частном самолете. Борт готов и ожидает на взлетном поле авиабазы Коллективных сил ОДКБ «Кант».
По словам Алмазбека Атамбаева, он опасается провокаций, так как «эта власть способна на все».
Он отметил, что время вылета скорректировали «из-за мелких пакостей».
«Даст бог, вернусь завтра в 19.00. Приземлюсь в Канте. Вылетаю не на военном самолете», — добавил бывший глава государства.
В МВД 24.kg заявили, что информацией о задержании Алмазбека Атамбаева в аэропорту «Манас» не располагают.Алмазбек Атамбаев так и не сказал, с кем он планирует встречаться в Москве.
В настоящее время "Азаттык" ведет прямой репортаж из автомобиля, который сопровождает атамбаевский кортеж в Кант.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!