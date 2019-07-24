Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан из Канта на частном самолете

В Кой-Таше готовятся к проводам в Москву бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



Алмазбек Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан сегодня. Он ранее заявлял, что пробудет в столице России два дня. С кем он будет встречаться и о чем говорить, пока неизвестно.



Сторонники Атамбаева готовятся к его отъезду основательно. В маршрутки грузят камни, завернутые в одеяла, укладывают флаги на деревянных древках. В народном штабе не исключают провокации со стороны властей и подчеркивают, что бывший глава государства может вылететь с аэродрома авиабазы «Кант». Якобы его там ждет частный борт.



Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.



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Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев вылетает в Москву сегодня в 12.30 на частном самолете. Борт готов и ожидает на взлетном поле авиабазы Коллективных сил ОДКБ «Кант».



По словам Алмазбека Атамбаева, он опасается провокаций, так как «эта власть способна на все».



Он отметил, что время вылета скорректировали «из-за мелких пакостей».



«Даст бог, вернусь завтра в 19.00. Приземлюсь в Канте. Вылетаю не на военном самолете», — добавил бывший глава государства.



В МВД 24.kg заявили, что информацией о задержании Алмазбека Атамбаева в аэропорту «Манас» не располагают.Алмазбек Атамбаев так и не сказал, с кем он планирует встречаться в Москве.



В настоящее время "Азаттык" ведет прямой репортаж из автомобиля, который сопровождает атамбаевский кортеж в Кант.

