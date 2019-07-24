Как Россия и Казахстан реагируют на политический кризис в Кыргызстане

Противостояние между бывшим и действующим президентами Кыргызстана выходит на новый уровень.

Алмазбек Атамбаев сообщает о кратковременной поездке в Россию, а Сооронбай Жээнбеков проводит антитеррористические учения. Эксперты полагают, что пришло время подумать о безопасности казахстанских туристов.

Вызов из Москвы?

Экс-главу Кыргызстана вызывают на допрос уже третий раз. Однако мятежный политик «окопался» в своем родовом селе, где дает торжественные приемы для своих сторонников. Атамбаев заявил, что собирается выехать на пару дней в Российскую Федерацию, но пообещал журналистам, что вернется в страну.

«Знаю, что человек, который меня приглашает, постарается сделать так, чтобы все прошло нормально. Надо надеяться на себя, на Бога, на настоящих друзей. Тем не менее нужно быть готовым ко всему», — сказал Атамбаев на пресс-конференции.

Местные конспирологи утверждают, что бывший президент направляется в соседнее государство за консультациями.

Ранее с Владимиром Путиным встречался действующий глава государства. По мнению кыргызских политологов, дальнейшая политическая картина будет зависеть от решения Кремля, которому «надоело» затянувшееся противостояние.



Кстати, 18 июля заместитель Атамбавева по партии СДПК Кундуз Жолдубаева опубликовала на своей странице в Facebook срочное сообщение.



Она утверждала, что на выходные ее «патрона» будут «брать».



К селу Кой-Таш стянуты полторы тысячи силовиков, которые обеспечат арест оппозиционера



«Из достоверных источников стало известно — дана команда на силовой захват экс-президента Атамбаева. Операцию планируют осуществить завтра во второй половине дня силами около полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов», — написала Жолдубаева.

Фейковый захват

Она предупредила власти о неотвратимых последствиях их действий. Однако в министерстве внутренних дел опровергли эту информацию, назвав месседж однопартийцев Атамбаева провокацией.



Позже сторонники политика объяснили бездействие силовых структур реакцией в социальных сетях. Якобы полицейские испугались международного скандала.



Тем не менее к селу Кой-Таш в очередной раз были стянуты 800 конников из последователей Атамбаева, вооруженных палками и камнями



В это же время Жээнбеков находился в Ошской области, где инспектировал военных. Здесь проходила финальная часть учений «Сары-Таш—2019» — 600 военнослужащих учились отбивать нападение бандформирований.



Напомним, специальная комиссия Жогорку Кенеша вменяет Атамбаеву сразу шесть «преступлений», пять из которых поддерживает генеральная прокуратура страны.



Бывшего лидера Кыргыхстана подозревают в коррупции, превышении служебных полномочий, незаконном освобождении криминального авторитета, махинациях при реконструкции ТЭЦ Бишкека. Мятежный политик лишен статуса экс-президента и всех положенных привилегий.

Патовая ситуация

Кыргызские политологи уже назвали Атамбаева «сбитым летчиком». Затянувшийся политический кризис, по их словам, может привести к столкновениям между «южанами» и «северянами».



Более всего в этом заинтересованы сторонники экс-главы государства, которому нужны «сакральные жертвы». Функционирование государственного аппарата уже парализовано ожесточенным спором политиков.

Большинство населения отрицательно относится и к той, и к другой стороне. К примеру, политолог Бакыт Бакетаев уверен, что из бывшего президента страны «лепят» образ национального героя и мученика.



«Для Атамбаева настало время собирать камни. Думаю, эта ситуация неразрешимая, тупиковая. Противостояние между бывшим и нынешним президентами будет продолжаться все четыре года. Создадут тем самым ложный образ национального героя и мученика. Это опрометчиво.



Но с другой стороны, оставлять его на свободе тоже вроде как нельзя. Он же не даст спокойно работать Сооронбаю Жээнбекову. Да и последующим президентам тоже», — сказал он в интервью агентству 24.kg.



Эксперт уверен, что Атамбаев не покинет страну, иначе его ожидает политический крах.



«Спокойного и рационального разрешения этой патовой ситуации я не вижу. Куда не кинь, везде клин. Если сейчас власти попытаются арестовать Атамбаева, то мало того, что начнется хаос, его еще и превратят в узника совести», — продолжил Бакетаев.

Позиция Казахстана

Кстати, в Кыргызстане опасаются, что в случае активной борьбы между оппонентами соседние государства могут принять определенные меры.



Политолог Замир Каражанов считает, что противостояние между действующим и бывшим президентами исключительно внутреннее дело Кыргызстана.



«Казахстан занимает адекватную позицию. Конфликты у соседей — их внутреннее дело. Нам важно, чтобы в Кыргызстане была обеспечена стабильность. Несмотря на внутренние проблемы, они должны взять на себя исполнение внешних обязательств перед партнерами по ЕАЭС. Это касается и политической, и экономической сфер. Самое главное, чтобы их противоречия не переросли в насилие и не стали «головной болью» для всего центральноазиатского региона», — сказал Каражанов.

Казахстан в исключительном случае может оказать какие-либо посреднические услуги, но не более того.

«Если будет происходить эскалация конфликта, мы можем только локализовать очаг нестабильности.



К примеру, в 2005 году на волне революционных пертурбаций в Кыргызстане казахстанские власти закрыли государственную границу



Нас должен интересовать только один вопрос — вопрос безопасности наших граждан, отдыхающих на Иссык-Куле», — продолжил политолог.



С мнением Замира Каражанова солидарен аналитик Данияр Кумпеков. По его словам, политическое противостояние Атамбаева и Жээнбекова пока остается «внутренней разборкой».

Однако воспользоваться ситуацией могут отдельные политические силы или мировые игроки. Тогда на международной карте появится очередная «точка нестабильности»



«Но подобные предположения всего лишь гипотетические. На самом деле россияне, к примеру, считают, что Кыргызстан вполне «спокойная территория». Однако в Кремле все же пытаются контролировать ситуацию на дальних рубежах. С одним из оппонентов уже встречался президент России, другой собирается ехать в Москву на «ковер»», — говорит Кумпеков.

Эксперт предлагает задуматься над несколько другим вопросом. Казахстанским властям стоит присмотреться к ситуации в соседнем государстве, «…поскольку поведение Атамбаева все больше напоминает действия некого полевого командира.



Ранее международные аналитики отмечали, что современный Кыргызстан начинает стремительно «афганизироваться». Через его границу на территорию ЕАЭС поступает различная контрабанда, в том числе и наркотики», — резюмировал аналитик.

Источник - 365info.kz