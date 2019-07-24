Шаршенович сегодня поедет в Россию

Бывший президент Алмазбек Атамбаев 22 июля во время встречи со сторонниками сообщил, что может поехать в Россию в среду на этой неделе, говоря точней, может поехать сегодня.

Но открыто не сказал, по чьему приглашению поедет.

«Сегодня понедельник, возможно, поеду в среду. Приглашающая сторона решит, с какой стороны, как поеду. Съезжу на два дня»,- сказал Алмазбек Атамбаев.

Пока еще ни официальные органы, ни даже сплетники, придумывающие слухи, не то чтобы рассказать, с кем в России встретится, какой вопрос обсудит, а даже еще не дают предположений. Но по дошедшей к нам информации, он по поручению президента Путина встретится с очень влиятельными чиновниками Кремля, обсудят дальнейшие шаги экс-президента. Более того, не исключен его переезд в Россию и проживание по соседству с бывшим президентом Аскаром Акаевым.

Если в отличие от наших президентов умеющий видеть далеко русский президент не увезет Атамбаева, то шумные скандалы в его окружении создадут нестабильность в нашей стране. Из-за этого третьи силы во главе с США, планирующие разжечь пожар в регионе ЕАЭС, вполне могут превратить АША в такое оружие. Невозможно утверждать, что Атамбаев из желания отомстить старому другу не пойдет на риск. И без того оказавшийся в нынешнем положении Атамбаев не просто так съездит в Москву. Очевидно, неспроста на прошлой неделе по пути из Швейцарии президент С.Жээнбеков завернул в Москву и встретился с Путиным, возможно, пришли к согласию.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 24.07.2019/стр.2, gezitter.org