Шаршенович сегодня поедет в Россию

Бывший президент Алмазбек Атамбаев 22 июля во время встречи со сторонниками сообщил, что может поехать в Россию в среду на этой неделе, говоря точней, может поехать сегодня.
Но открыто не сказал, по чьему приглашению поедет.
«Сегодня понедельник, возможно, поеду в среду. Приглашающая сторона решит, с какой стороны, как поеду. Съезжу на два дня»,- сказал Алмазбек Атамбаев.
Пока еще ни официальные органы, ни даже сплетники, придумывающие слухи, не то чтобы рассказать, с кем в России встретится, какой вопрос обсудит, а даже еще не дают предположений. Но по дошедшей к нам информации, он по поручению президента Путина встретится с очень влиятельными чиновниками Кремля, обсудят дальнейшие шаги экс-президента. Более того, не исключен его переезд в Россию и проживание по соседству с бывшим президентом Аскаром Акаевым.
Если в отличие от наших президентов умеющий видеть далеко русский президент не увезет Атамбаева, то шумные скандалы в его окружении создадут нестабильность в нашей стране. Из-за этого третьи силы во главе с США, планирующие разжечь пожар в регионе ЕАЭС, вполне могут превратить АША в такое оружие. Невозможно утверждать, что Атамбаев из желания отомстить старому другу не пойдет на риск. И без того оказавшийся в нынешнем положении Атамбаев не просто так съездит в Москву. Очевидно, неспроста на прошлой неделе по пути из Швейцарии президент С.Жээнбеков завернул в Москву и встретился с Путиным, возможно, пришли к согласию.
Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 24.07.2019/стр.2, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!