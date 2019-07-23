Чолпонбаев: Закон допускает выезд Атамбаева из страны

Никто не может воспрепятствовать выезду Атамбаева за границу.
Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил заслуженный юрист КР Мукар Чолпонбаев.
По его словам, на данный момент Атамбаева вызывают в качестве свидетеля. Никаких ограничений по его выезду за границу никто ввести не вправе, покуда у него не будет статуса подозреваемого.
— Первоначально следствие вызывает в качестве свидетеля. И только после предъявления обвинения становится подозреваемым. До того момента, пока не выйдет специальное постановление, не будет придан статус подозреваемого и не будет вынесено решение по мере пресечения, никто не может воспрепятствовать выезду за рубеж. Значит, закон допускает выезд Атамбаева из страны, — резюмировал Чолпонбаев.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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