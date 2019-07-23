Экс-президент Алмазбек Атамбаев поедет в Россию?

Он сказал об этом отвечая на вопросы журналистов в своем доме в селе Кой-Таш.

«Заметно, что кое-кто не желает моей поездки в Россию. Пригласивший меня человек старается, чтоб все прошло хорошо. Но мне надо быть готовым ко всему, веря себе, богу и настоящим друзьям», – сказал Атамбаев.

Журналисты задали вопрос: «Вы получили гарантию на выезд из страны и возвращение назад?» Он ответил:

«Пригласивший меня человек старается, чтоб все прошло хорошо». Но не назвал имя пригласившего человека. В узком кругу говорится, что пригласивший в Россию и посредничающий между ним и Путиным человек это Андрей Бельянинов. Между Бельяниновым и Атамбаевым дружеские отношения.

Алмазбек Атамбаев и до этого говорил, что съездит заграницу. Но не говорил открыто, в какую страну поедет.

Источник: газета «Факты.kg» №29 от 23.07.2019/стр.7, gezitter.org