Экс-президент Алмазбек Атамбаев поедет в Россию?

Он сказал об этом отвечая на вопросы журналистов в своем доме в селе Кой-Таш.
«Заметно, что кое-кто не желает моей поездки в Россию. Пригласивший меня человек старается, чтоб все прошло хорошо. Но мне надо быть готовым ко всему, веря себе, богу и настоящим друзьям», – сказал Атамбаев.
Журналисты задали вопрос: «Вы получили гарантию на выезд из страны и возвращение назад?» Он ответил:
«Пригласивший меня человек старается, чтоб все прошло хорошо». Но не назвал имя пригласившего человека. В узком кругу говорится, что пригласивший в Россию и посредничающий между ним и Путиным человек это Андрей Бельянинов. Между Бельяниновым и Атамбаевым дружеские отношения.
Алмазбек Атамбаев и до этого говорил, что съездит заграницу. Но не говорил открыто, в какую страну поедет.
Источник: газета «Факты.kg» №29 от 23.07.2019/стр.7, gezitter.org
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