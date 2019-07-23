Из действий Абылгазиева не выходит толка?

Кыргызский и казахский премьер-министры Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин 12 июля провели встречу в узком кругу и подписали ряд документов, переговорили о либерализации пропускного режима через Казахстан.

Тогда информировалось о результативности двусторонних переговоров, подчеркивалось, что в скором времени решится проблема грузоперевозчиков на пограничных пропускных пунктах. Но и по сей день не решается эта проблема, снова на кыргызско-казахской границе создаются длинные очереди из грузовиков, стало известно, кыргызстанские водители не могут проехать через пункт «Кен-Булун». По сведениям водителей, в субботу не было такой длинной очереди. В воскресенье начали скапливаться большегрузы. Самое интересное, на пограничном пункте «Ак-Тилек» нет ожидающих очереди грузовиков. Как бы там ни было, заметно, двусторонние переговоры были не особо результативными. Раньше тоже двусторонние переговоры оказывались безрезультатными, что связывалось с работами на Кировском водохранилище в Таласе. Писали о возникновении такой проблемы из-за несогласия кыргызстанской стороны с требованиями казахской стороны. В любом случае, пусть будет уважительным спор обеих сторон.

Источник: газета «Факты.kg» №29 от 23.07.2019/стр.7, gezitter.org