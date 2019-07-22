В Кой-Таш к Алмазбеку Атамбаеву приехали следователи МВД во главе с замминистра - Видео

В Кой-Таш к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву приехали следователи МВД во главе с заместителем министра Мирланом Каниметовым.

Видео появилось на Facebook.



Однако в дом их не пустили. К милиционерам вышла официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. Она пояснила, что юрист Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев направлял письмо и следователям, и министру ВД Кашкару Джунушалиеву, что у Алмазбека Атамбаева неприкосновенность и, вызывая его на допросы, милиционеры превышают полномочия.

«Пока власть не вернется в правовое поле, Алмазбек Атамбаев не будет являться в МВД. Он не собирается легализировать беззаконие. Мы ждем решения Конституционной палаты. Пока она не рассмотрит наше заявление на постановление Жогорку Кенеша о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, ни о каких допросах не может быть речи», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Мирлан Каниметов пояснил журналистам, что принудительный привод Алмазбека Атамбаева в органы после неявки по повесткам, возможен, но решение примет следователь.

Отметим, парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

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