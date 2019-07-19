В МВД опровергли информацию о силовом захвате Атамбаева

В МВД опровергли информацию о силовом задержании экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Об этом сообщило информагентство 24.kg со ссылкой на ведомство.
Как отметили в МВД, никакого захвата с участием полутора тысяч силовиков не будет, а сообщение официального представителя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой — дезинформация.
Со вчерашнего вечера в селе Кой-Таш у дома экс-главы государства начали собираться его сторонники, которые утверждают, что будут его защищать.
На своей странице в Facebook Кундуз Жолдубаева накануне написала, что из «достоверных источников» им стало известно о готовящемся сегодня силовом захвате бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В операции якобы примут участие около 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с экс-президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, но Алмазбек Атамбаев не является в правоохранительные органы.
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