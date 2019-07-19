Бьющий в лицо смельчак Мадумаров

Твердившие, что у Мадумарова кроме красноречия нет никаких преимуществ, ни разу не смогли сказать о наличии у Адахана особняка, бизнеса, зеленых денег.

По какой причине? Потому что на самом деле у него нет богатства, как у других олигархов. Благодаря отсутствию зацепки он до предела критикует власть, как хочет, так и разоблачает. Будь у него 4 сотки незаконно взятой земли, на него бы так и налетели с криками!

В последнее время сознание общественности несколько изменилось, представляется, что стала придавать значение нынешнему положению. Упал авторитет и ценность такой вещи как оппозиционная сила. Начнешь считать тех, у кого в сердце горит пламя, не растерян патриотический дух, так их раз-два и обчелся. Еще больше увеличивается количество его рьяных сторонников, мол, страна исправилась бы, если б ярко сверкнула звезда Адахана, ведущего за собой сплошь простой народ. Потому что обычному человеку хочется погладить по голове человека, зажигающего надежду у народа.

Чем пошедшие подхалимствовать старые 11 экс-спикеров, большинство людей вдохновила стержневая маленькая речь Мадумарова, единственного, кто не пополз на коленях. Высказав честное слово, мы не станем виновными. Это откровенная правда, по справедливости сейчас Адахан в виде оппозиции нужен государству как воздух.

Источник: газета «Ачык соз» №27 от 18.07.2019/стр.2, gezitter.org