Жениш Акматов, бывший член ЦИК: «На парламентских выборах зажжется звезда Чыныбая Турсунбекова и Туйгунаалы Абдраимова»

СДПК сама не может собраться с головы до ног.





- Как расцениваете деятельность сегодняшнего Жогорку Кенеша вы, как прошлый член Центризбиркома, специалист, постоянно включавшийся в выборы?

- Как говорится, действуй соразмерно своим силам, работают. Выполненные во время новой власти работы – их оценка самим себе. По-моему, наверное, Рузвельт говорил «бизнесмены думают только о своем личном интересе, не думают о государстве». И в сегодняшнем парламенте много бизнесменов.

- Как вы полагаете, на следующих выборах, у какой партии сколько шансов?

- Сейчас, наверное, трудно сказать. СДПК сама не может собраться с головы до ног. Кажется, отныне большая часть их времени пройдет в судебных тяжбах. Не знаю, сможет или нет найти средства для участия в выборах "Ата-Мекен". По-моему, есть шансы у "Ата-Журта" и "Республики".

По имеющейся у меня информации, "Республику" возьмет Чыныбай Турсунбеков, сам профинансирует, оказывается, пройдет сам первым в списке. Возьмем еще одну информацию, на предстоящих выборах много очков получит Туйгунаалы Абдраимов.

Источник: газета «Азия news» №28 от 18.07.2019/стр.5, gezitter.org