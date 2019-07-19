В Ворухе ожидается встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана

В последний раз таджикский лидер был в этом месте в 1993 году.

Рабочий визит Эмомали Рахмона намечен в Исфару на 20-25 июля. Как сообщают представители местной власти, там на месте Рахмон встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. По словам председателя Ворухского айыльного кенеша Мехринисо Рахматовой, идет горячая подготовка к приезду главы Таджикистана. «Мы красим фасады домов, асфальтируем дороги. Жители с нетерпением ожидают приезда президента. Мы надеемся, все вопросы решатся положительно», — сказала она.

Жители Ворухского айыльного кенеша надеются, что с приездом Эмомали Рахмона будет поставлена точка на спорных конфликтах о земле, воде, незаконном пересечении границы и межнациональных разногласиях. Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, сейчас 504 км из них прошли демаркация и делимитацию. Из-за неуточнения линии границы временами возникают скандалы о земле, воде, пересечении границы. Были также случаи вооруженного столкновения.

Источник: газета «Кабар инфо» №25 от 18.07.2019/стр.3, gezitter.org