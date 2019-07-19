Пока не подует ветер из "Белого дома"

Понятно, найдутся согласные и несогласные с этой статьей. Согласные сделают упор на глубоком содержании вопроса.

Ну а протестующие это у кого не хватает кое-какого ума, знаем, что грубо ударяет, но все же говорим. В основном в нашей стране преобладают глядящие на все равнодушно люди. Кажется, нам нельзя не сказать об этом прямо без обиняков.

С одной стороны руки-ноги пришедших глав народа стреножат «сильные советники», не дают возможности свободно мыслить. И к сегодняшнему президенту Сооронбаю Жээнбекову приклеились какие-то «умники», тащат в обратную сторону, это стало заметно как на ладони. А так сразу взял бы в руки и поставил на рельсы развитие экономики, национальную идеологию. К сожалению, мечтающие поднять пыль столбом не говорят полезные предложения, а больше напирают на усовершенствование интриганской политики типа этого надо свалить, нельзя не посадить того, тем самым перекрывают хорошую сторону.

Если глава народа хочет проложить тропинку, ведущую вперед, ему прежде всего надо найти мудреца, способного привести в полное соответствие национальную идеологию. В соответствии с требованиями этот кадр своей чистотой должен быть на уровне, ведущем за собой общественность. Только если у него будет чистая как хрусталь глубокая речь, в сердце пламя, а глаза излучают искры добра, большая масса народа вдохновится патриотизмом, выучит наизусть сказанное им, согревая сердце его призывами. Нашелся бы ответ на вопрос «а есть ли вообще такой человек?». Если хорошенько поискать, то обязательно нашлись бы личности, могущие дать теплоту в тысячи сердец, с достаточным духом для прославления национальных ценностей, готовые отдать сердце для поднятия чести кыргызов. Конечно, мы не сомневаемся, среди хромых, скачущих есть умеющие видеть далеко, с высокой духовностью, выдержанные, умные люди. Такие есть. Как только у власти зародится положительный взгляд на национальную идеологию, сразу создались бы условия для нашего продвижения вперед. Всего-то у крутых людей в президентском аппарате должно биться народное сердце. Если не подует инициативный ветер из "Белого дома", то из сказанного нами не выйдет никакого толка.

Источник: газета «Ачык соз» №27 от 18.07.2019/стр.2, gezitter.org